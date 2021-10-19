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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗縣客家歌手2場演唱會 23日起開放索票

    知名客家歌手謝其國（左）、吳沛昀演唱傳統客家山歌。（記者張勳騰攝）

    知名客家歌手謝其國（左）、吳沛昀演唱傳統客家山歌。（記者張勳騰攝）

    2021/10/19 15:03

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局將於11月7日及14日舉辦2場客家歌手演唱會，今天舉行記者會熱身，邀請客家歌手謝其國、吳沛昀、邱廉欽、張馨文等人，演唱傳統及流行客家歌曲為活動揭開序幕，23日上午9點起開放索票，縣長徐耀昌邀請一起來欣賞傳統與流行兼具的客家歌音樂饗宴。

    苗縣府文觀局長林彥甫指出，苗栗縣客家歌手演唱會，今年是第4年舉辦，並以「山歌仙歌聲溜麵線」為主題，11月7日晚上7點在苗北藝文中心及11月14日晚上7點在文化觀光局中正堂登場，眾星雲集演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈等，傳唱客家好聲音。

    林彥甫表示，苗北場邀請議長鍾東錦＆傅秋英、賴仁政、打幫你樂團劉榮昌、羅茵茵、邱廉欽、夏以儷、徐世慧、紅如樂團、楊咩咩、劉靜庭等演出；11月14日中正堂場，邀請謝宇威、李秋霞、真相樂團羅國禮、黃于娟、黃心慧＆黃莉樺、謝其國＆吳沛昀、朱鵬鈞＆張馨文及邱可芬客家舞團等人演出，節目精彩可期。

    這二場演唱會23日上午9點於文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台開放民眾索取該場次門票，民眾請憑未兌獎9-10月的發票1張兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。另配合防疫宣導將採實名制、量測體溫、戴口罩、手部消毒，才能進入室內場域。

    苗栗縣客家歌手演唱會，由縣長徐耀昌（右六）、議長鍾東錦（左六）等人召開記者會啟動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣客家歌手演唱會，由縣長徐耀昌（右六）、議長鍾東錦（左六）等人召開記者會啟動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（右二）說明演唱會內容。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（右二）說明演唱會內容。（記者張勳騰攝）

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