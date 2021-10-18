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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣警局廳舍全國最老舊將重建 蘇貞昌送「大紅包」經費11.4億

    苗栗縣警局辦公廳舍已有52年歷史，為全國最老舊，將規劃原址重建。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局辦公廳舍已有52年歷史，為全國最老舊，將規劃原址重建。（記者張勳騰攝）

    2021/10/18 13:55

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局廳舍為全國最老舊，將原地重建，總經費11．4億元，行政院長蘇貞昌今天到苗栗縣警局聽取重建規劃，因苗栗縣財政困窘，蘇貞昌允諾經費全由中央支應，但要求做好整體規劃，興建最新、最前瞻，符合勤務需求的大樓，並指示內政部、警政署、苗縣府等單位專案控管工程進度，縮短工期，不用花4年來蓋。

    苗栗縣警局興建於1969年，已有52年歷史，目前除70多年歷史的新竹市警局列為市定古蹟外，為全國最老舊的辦公廳舍。

    苗栗縣警局前後共有3棟建築，佔地約3千坪，因廳舍老舊，且空間早已不敷使用，縣警局計劃原址拆除重建，總工程經費需11.4億元。

    新建大樓地下2層及地上6層大樓，地下室主要是停車空間，並將鑑識實驗室及員警待勤室等設施，均一併規劃其中，預計2023年動工、2026完工。

    蘇貞昌今天由行政院秘書長李孟諺、內政部次長陳宗彥、立委徐志榮、縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人陪同到苗栗縣警局聽取工程規劃簡報。

    蘇貞昌表示，既然要拆除重建，就必須整體規劃，如開挖地下二樓的停車場、充電式車位，無障礙設施、宿舍等，興建最新、最前瞻的大樓。

    蘇貞昌指出，目前興建總經費11.4億元，可能還要再追加，因苗縣府財源困窘，經費全由中央支應，但搬遷及規劃需由苗栗縣政府負責，他也要求內政部及警政署、苗縣府等單位專案控管工程進度，縮短工期，速度加快，不用花4年來蓋，中央也依工程進度來付款。

    蘇貞昌話鋒一轉指，過去苗栗縣曾經編列出國考察經費太多浮濫，讓外界觀感不好，希望議長鍾東錦要做好，不要讓外界有不好的印象。

    行政院長蘇貞昌（左）等人參觀苗栗縣警局拘留室等設施。（圖：行政院提供）

    行政院長蘇貞昌（左）等人參觀苗栗縣警局拘留室等設施。（圖：行政院提供）

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