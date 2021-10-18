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    首頁　>　苗栗縣

    線民風暴朱切割非國民黨所為 蘇揆︰像說菜刀殺人、不是拿刀的人

    針對立委黃國書曾當國民黨線民，朱立倫指是情治單位非國民黨，行政院長蘇貞昌（前左二）受訪說，朱立倫此事沒黃國書坦白。（圖由苗栗縣警局提供）

    針對立委黃國書曾當國民黨線民，朱立倫指是情治單位非國民黨，行政院長蘇貞昌（前左二）受訪說，朱立倫此事沒黃國書坦白。（圖由苗栗縣警局提供）

    2021/10/18 12:09

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對民進黨立委黃國書因坦承學生時代曾是國民黨線民表態將三退，國民黨主席朱立倫指此事是情治單位的事情，並不是國民黨；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，其實過去情治單位的頭，就是國民黨的頭，這就好像說殺人的是菜刀，不是拿菜刀的人一樣，他覺得這件事反而國民黨主席沒有黃國書立委的坦白。

    行政院長蘇貞昌今天上午視察苗栗縣警察局原地重建規劃情形，針對媒體提問立委黃國書三退主要是學生時代曾經協助國民黨情蒐，蘇貞昌曾歷經那個年代，如何看待此事？以及朱立倫推給情治單位，說這件事並不是國民黨。

    蘇貞昌表示，過去曾經有抹黑說民進黨政府成立促轉會，是要對付國民黨，結果第一個因此而下馬受傷的，反而是民進黨籍立委，他覺得這種事情是要還原歷史的真相。而國民黨主席反而說，這是情治單位，不是國民黨，其實過去情治單位的頭，就是國民黨的頭，這就好像說殺人的是菜刀，不是拿菜刀的人一樣，他覺得這件事反而國民黨主席沒有黃國書立委的坦白。

    蘇貞昌說：「我們覺得只是把整個真相能夠查清楚，過去在威權統治時期，國民黨用情治單位，用各種方式來逼迫人民互相監控，甚至做很多不法不義的情事。」

    蘇貞昌強調，現在的民主、自由，社會開放是台灣最重要，更是大家的期待，也希望跨過這個階段，大家團結在一起，才能建設整個國家，往更注重人權、自由民主開放來走。

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