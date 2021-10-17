為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苑裡市場臨時攤販區 選定三里活動中心旁停車場

    苑裡市場臨時攤販區，鎮公所選定三里活動中心旁停車場。（記者蔡政岷攝）

    苑裡市場臨時攤販區，鎮公所選定三里活動中心旁停車場。（記者蔡政岷攝）

    2021/10/17 18:03

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場於2018年中清晨發生火災，700平方公尺、84個攤位付之一炬。由於受災攤商向苗栗縣政府文觀局申請列為古蹟，經文資審議，確定部分建物具歷史價值，登錄為歷史建築。苑裡鎮公所正爭取經費重建，但仍需臨時攤販區安置攤商以便後續進度，目前鎮公所選定三里活動中心旁停車場，待接洽中。

    苑裡鎮長劉秋東說，自火災發生後，又因是否登錄歷史建築耗費不少時間，而市場部分建物列為歷史建築後，將來如何重建也是考驗，而爭取經費重建同時，仍需有中繼市場即臨時攤販區安置攤商。

    劉秋東表示，經研商後，由於鎮內靠近公有零售市場附近空地不多，之前原本想利用建國停車場但攤商反對，僅剩三里活動中心旁停車場擁有較大空間，可以容納攤商。

    不過，由於三里活動中心旁空地除鎮有地外，大部分為慈和宮所有土地以及些許縣政府公有地，目前苑裡鎮公所正積極接洽，希望能早日談成。

    劉秋東希望，因市場重建務必需要不少時間，鎮公所未來規劃在臨時攤販區設置公廁等公共設施，便利民眾採買以及攤商解決生理需求，未來若有需要補強的設備，鎮公所會再評估。

    苑裡鎮公有零售市場自火警發生後，歷經文資審議列為歷史建築，之後再發包工程固定歷史建築部分，後續進度也讓不少鎮民關注，苑裡鎮公所則指出，目前加緊向中央爭取經費，希望能早日推動重建。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗栗苑裡山腳市場剷平 未來方向待討論
    2021/04/26 19:13

    苗栗苑裡山腳市場剷平 未來方向待討論
    苗縣苑裡市場火警3年了 攤商批公所無作為提國賠
    2021/04/20 16:16

    苗縣苑裡市場火警3年了 攤商批公所無作為提國賠

    掌握拜登經濟學商機
    火災後2年多 苑裡市場終於開始災後清運、加固歷史建築
    2021/03/03 18:51

    火災後2年多 苑裡市場終於開始災後清運、加固歷史建築
    歷史建築苑裡市場加固與清運招標 無人問津流標
    2020/10/04 21:03

    歷史建築苑裡市場加固與清運招標 無人問津流標
    苑裡市場擬大規模重建 提供托嬰、青創基地空間
    2020/07/21 20:06

    苑裡市場擬大規模重建 提供托嬰、青創基地空間
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播