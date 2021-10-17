苑裡市場臨時攤販區 選定三里活動中心旁停車場

苑裡市場臨時攤販區，鎮公所選定三里活動中心旁停車場。（記者蔡政岷攝）

2021/10/17 18:03

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場於2018年中清晨發生火災，700平方公尺、84個攤位付之一炬。由於受災攤商向苗栗縣政府文觀局申請列為古蹟，經文資審議，確定部分建物具歷史價值，登錄為歷史建築。苑裡鎮公所正爭取經費重建，但仍需臨時攤販區安置攤商以便後續進度，目前鎮公所選定三里活動中心旁停車場，待接洽中。

苑裡鎮長劉秋東說，自火災發生後，又因是否登錄歷史建築耗費不少時間，而市場部分建物列為歷史建築後，將來如何重建也是考驗，而爭取經費重建同時，仍需有中繼市場即臨時攤販區安置攤商。

劉秋東表示，經研商後，由於鎮內靠近公有零售市場附近空地不多，之前原本想利用建國停車場但攤商反對，僅剩三里活動中心旁停車場擁有較大空間，可以容納攤商。

不過，由於三里活動中心旁空地除鎮有地外，大部分為慈和宮所有土地以及些許縣政府公有地，目前苑裡鎮公所正積極接洽，希望能早日談成。

劉秋東希望，因市場重建務必需要不少時間，鎮公所未來規劃在臨時攤販區設置公廁等公共設施，便利民眾採買以及攤商解決生理需求，未來若有需要補強的設備，鎮公所會再評估。

苑裡鎮公有零售市場自火警發生後，歷經文資審議列為歷史建築，之後再發包工程固定歷史建築部分，後續進度也讓不少鎮民關注，苑裡鎮公所則指出，目前加緊向中央爭取經費，希望能早日推動重建。

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