手機掃描彩繪故事牆 「畫說」公館石墻村200年文化源流

「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

2021/10/16 17:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉石墻社區開庄超過200年，透過明基基金會輔導建置數位機會中心，推動成為數位共融的永續社區，雙方協力完成的「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片，展開影音導覽。

公館石墻社區發展協會總幹事邱新和說，石墻村是於1817年由先人吳琳芳等人墾荒開庄，迄今有204年歷史，出產紅棗、芋頭、水稻等優質農作，也曾為陶業重鎮，好山好水孕育出許多優秀人才。

明基基金會執行教育部「數位機會中心輔導計畫」，於14年前起，輔導石墻社區建置數位機會中心，精進村民資訊學習與數位應用，提升在地小農數位行銷能力，並於2017年開庄200年時，帶領村民善用數位工具，拍攝「石圍墻村語」紀錄片， 紀錄社區人文、宗教信仰、人物及產業古今發展史。

去年，基金會與村民再以「石圍墻村語」故事為架構，完成「石墻村故事牆」，將開庄墾主吳琳芳、陶藝家張火木、草鞋師傅徐林金玉及謝春梅老醫師和知名鄉土畫家張秋台等，及食水圳的浣衣空間、地方宗教信仰「揆一樓」等躍然於牆面上。

明基基金會執行長陳哲妮表示，基金會再將故事牆升級為AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描牆面人物，就能喚出「石圍墻村語」 影音，道出地方文化源流， 此案例入選教育部亮點成果，成為數位創新典範，日前並獲「TSAA台灣永續行動獎」。

「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

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