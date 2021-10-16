為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    手機掃描彩繪故事牆 「畫說」公館石墻村200年文化源流

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    2021/10/16 17:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉石墻社區開庄超過200年，透過明基基金會輔導建置數位機會中心，推動成為數位共融的永續社區，雙方協力完成的「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片，展開影音導覽。

    公館石墻社區發展協會總幹事邱新和說，石墻村是於1817年由先人吳琳芳等人墾荒開庄，迄今有204年歷史，出產紅棗、芋頭、水稻等優質農作，也曾為陶業重鎮，好山好水孕育出許多優秀人才。

    明基基金會執行教育部「數位機會中心輔導計畫」，於14年前起，輔導石墻社區建置數位機會中心，精進村民資訊學習與數位應用，提升在地小農數位行銷能力，並於2017年開庄200年時，帶領村民善用數位工具，拍攝「石圍墻村語」紀錄片， 紀錄社區人文、宗教信仰、人物及產業古今發展史。

    去年，基金會與村民再以「石圍墻村語」故事為架構，完成「石墻村故事牆」，將開庄墾主吳琳芳、陶藝家張火木、草鞋師傅徐林金玉及謝春梅老醫師和知名鄉土畫家張秋台等，及食水圳的浣衣空間、地方宗教信仰「揆一樓」等躍然於牆面上。

    明基基金會執行長陳哲妮表示，基金會再將故事牆升級為AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描牆面人物，就能喚出「石圍墻村語」 影音，道出地方文化源流， 此案例入選教育部亮點成果，成為數位創新典範，日前並獲「TSAA台灣永續行動獎」。

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    「石墻村故事牆」，不僅為旅人打卡拍照景點，近來更新增AR擴增實境視界，只要透過手機APP掃描，就能喚出開庄200年紀錄片影音導覽。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鹿港南勢社區圍牆彩繪 畫出社區「三美」
    2021/10/06 19:56

    鹿港南勢社區圍牆彩繪 畫出社區「三美」
    中壢超美彩繪巷！ 龍岡國中開動物派對 吃米干順路拍美照
    2021/05/04 20:23

    中壢超美彩繪巷！ 龍岡國中開動物派對 吃米干順路拍美照

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    宗教、環保彩繪風吹向傳統漁港 高雄最南端媽祖廟換新衣
    2020/11/26 18:28

    宗教、環保彩繪風吹向傳統漁港 高雄最南端媽祖廟換新衣
    湖口波羅村「連星園」流傳感人故事 彩繪村重現農村景致
    2020/08/20 18:52

    湖口波羅村「連星園」流傳感人故事 彩繪村重現農村景致

    掌握拜登經濟學商機
    大竹里登高遠眺賞高雄美景 步道彩繪成IG打卡新熱點
    2020/02/23 21:03

    大竹里登高遠眺賞高雄美景 步道彩繪成IG打卡新熱點
    苗縣公館石墻社區 彩繪「村史」吸睛
    2019/06/30 16:53

    苗縣公館石墻社區 彩繪「村史」吸睛
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播