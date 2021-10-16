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    首頁　>　苗栗縣

    百年老榕「打點滴」 神明「護樹」明春可望康復

    福寧宮前方左 、右兩側各有1株老榕樹；右榕枯黃，葉子掉光，左榕則出現樹幹內部遭蛀蝕腐朽的情形。（記者彭健禮攝）

    福寧宮前方左 、右兩側各有1株老榕樹；右榕枯黃，葉子掉光，左榕則出現樹幹內部遭蛀蝕腐朽的情形。（記者彭健禮攝）

    2021/10/16 17:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株榕樹，樹齡近百年，出現枯黃、樹幹腐蝕等病況，廟方一度想砍除改植，但請示廟內供俸的王爺未獲允許。大愛協會護樹志工的「老樹醫生」彭鈺明獲廟方請託展開診察，併利用填植及「打點滴」的方式，醫治老樹。

    福寧宮前方左、右兩側各有1株老榕樹，恰似福寧宮的左右護衛，樹蔭下更是居民遊憩之所，但去年起右榕逐漸枯黃，葉子掉光，生長情況日漸頹靡，左榕則出現樹幹內部遭蛀蝕腐朽的情形。

    彭鈺明於8月起替這2株榕樹展開診察與醫治，第一期將右榕覆土開挖、施藥，左榕則以鐵架支撐，並將主幹腐朽部分清除，再加以炭化防腐。

    今天，彭鈺明再與劉玉波、羅國海、廖文光、江康仁等志工們展開第二期處理，於右榕處採集倂植5棵小榕，回填良土，施行老幹新枝嫁接，並搭設鷹架運用人類打點滴的方式，於灌輸養分到形成層；另於左榕處中空孔穴，除防蟲，也填植根莖葉俱全的榕樹，形塑成強固主幹，伴隨左榕繼續生長。

    彭鈺明表示，接著將持續打點滴注射養分，定時澆水、施肥養護，預計明年春天，2株老榕可恢復繁茂。

    福寧宮表示，原本打算挖除改種新樹，但經請示廟內「倪王爺」，認為老樹替地方擋掉災害，應予以留存而未同意。管委會曾嘗試開氣孔自行救治，但不見成效，地方遂發起救樹行動，因緣際會邀請到大愛協會志工協助，期盼老樹能早日恢復健康。

    彭鈺明（左）與志工們於右榕處採集併植5棵小榕，回填良土，施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，於灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明（左）與志工們於右榕處採集併植5棵小榕，回填良土，施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，於灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明與志工們於右榕處採集併植5棵小榕，回填良土，施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，於灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明與志工們於右榕處採集併植5棵小榕，回填良土，施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，於灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明於左榕處中空孔穴，填植根莖葉俱全的榕樹，形塑成強固主幹，伴隨左榕繼續生長。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明於左榕處中空孔穴，填植根莖葉俱全的榕樹，形塑成強固主幹，伴隨左榕繼續生長。（記者彭健禮攝）

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