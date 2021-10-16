小弟「已讀不回」夜市掛牌罰站 苗警掃蕩幫派26人

大湖警分局去年底獲線報，組專案小組並報請檢察官指揮，14日將陳、涂等26人拘提到案。（記者彭健禮翻攝）

2021/10/16 14:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣陳姓、涂姓男子涉嫌藉廟會、舞龍活動吸收青少年加入竹聯幫雷堂福苗分會，從事向商家強索保護費、暴力討債等非法行為。大湖警分局去年底獲線報，組專案小組並報請檢察官指揮，14日將陳、涂等26人拘提到案，查扣非制式手槍、電擊棒、角鐵、藍波刀及福苗精神背心等證物，調查後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳、涂2人都經法院裁准羈押。

警方調查，陳、涂2人藉由舞龍、廟會活動吸收青少年加入該集團，並要求加入的成員參與暴力討債等各項非法行為，為有效掌控集團成員，以暴力手段治理，倘若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打等不利行為，對其幫眾予以約束，有成員因「已讀不回」，就被迫到夜市掛上「對不起，我錯了」的紙板罰站。

大湖警分局於109年12月獲報後，組專案小組並報請苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮偵辦，經長期蒐證，14日會同縣警局刑警大隊、頭份警分局、通霄警分局員警共51名，分別持搜索票、拘票前往陳、涂2人等相關成員住處執行搜索、拘提，計查扣非制式手槍1支、電擊棒1支、角鐵3支、木劍1把、藍波刀2支、木棍2支及福苗精神背心1件等證物。

有成員因LINE「已讀不回」，就被迫到夜市掛上「對不起，我錯了」的紙板罰站。 （記者彭健禮翻攝）

警方查扣非制式手槍1支。（記者彭健禮翻攝）

警方查扣非制式手槍1支、電擊棒1支、角鐵3支、木劍1把、藍波刀2支、木棍2支及福苗精神背心1件等證物。（記者彭健禮翻攝）

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