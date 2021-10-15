苗縣邀秋遊公館 讓您「芋見青春、柿柿如意」

秋天時節，苗栗縣特產檳榔心芋、牛心柿子正值產季，縣府歡迎民眾來公館一遊，品嚐、採購當地優質農特產與美食。（圖由縣府提供）

2021/10/15 20:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕秋天時節，苗栗縣特產檳榔心芋、牛心柿子正值產季，苗栗縣農會與公館鄉農會將於23、24日在公館鄉苗栗特色館舉行「芋見青春 柿柿如意」芋頭評鑑暨芋頭柿子饗宴活動，安排農夫市集、客家美食品嚐，歌手演唱等，縣政府歡迎民眾來公館一遊，品嚐、採購當地優質農特產與美食。

「芋見青春 柿柿如意」於23、24日上午8點半到下午5點，於苗栗特色館登場，23日有來自公館、銅鑼、苗栗等地35位農民報名角逐「芋頭王」寶座。

2天活動期間，也安排有芋頭、柿子、時蔬、蜂蜜、仙草等苗栗縣農特產品市集，免費5場次芋泥球DIY活動，免費品嚐農會家政班製作的芋頭米食、客家芋粄等，並安排歌手演唱，此外，當地餐廳也配合推出芋頭特色創意料理，民眾可以前往嚐鮮。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館鄉芋頭栽培面積近350公頃，引後龍溪富含礦物質的水源灌溉，加上不斷精進的栽種技術，所生產的芋頭外觀飽滿、口感綿密，香氣風味絕佳，另外當地柿子栽培面積約60公頃，所產「牛心柿」大又甜，無論新鮮吃還是製成柿餅、柿干，都是十分受歡迎的伴手禮。

縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、議員孫素娥、余文忠、縣農會理事長陳怡樺、總幹事鍾金光，及公館鄉長曾美露、鄉代會主席劉冠霆等人今天共同為活動造勢，歡迎民眾來公館一遊，品嚐、採購當地優質農特產與美食。

縣長徐耀昌（中）、縣議長鍾東錦（左4）等人，歡迎民眾來公館一遊，品嚐、採購當地優質農特產與美食。（圖由縣府提供）

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