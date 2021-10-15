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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗（火旁）龍研習營啟動 拜師學藝先要挑戰「龍頭椪糖」

    糊龍需要細心與耐心，公所準備了「龍頭」椪糖關卡，參與學子努力地要將龍頭圖形的椪糖刻下來。（記者彭健禮攝）

    糊龍需要細心與耐心，公所準備了「龍頭」椪糖關卡，參與學子努力地要將龍頭圖形的椪糖刻下來。（記者彭健禮攝）

    2021/10/15 13:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所傳承苗栗客庄（火旁）龍技藝，與聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作，今起展開為期3個月的糊龍研習營，讓學生學習糊龍、舞龍及參與（火旁）龍，因糊龍需要細心與耐心、舞龍需要節奏感、（火旁）龍更要有膽量，公所準備了「龍頭」椪糖等3關卡，考驗參與的50名學子，未過關者則接受（火旁）龍鞭炮洗禮。

    研習營帶領學子從文化端開始深究，並拜師學習剖桂竹竹篾、編織龍形結構、彩繪龍體、舞龍套路等及參與（火旁）龍，來了解糊龍工藝、舞龍技藝及（火旁）龍的深層意義。

    糊龍講求工細，過程中會用到剪刀、鉗子、剖刀等工具，需要細心與耐心，而舞龍也要講究節奏感，此外火旁龍更要有膽量。公所準備了椪糖、剖竹篾、擊龍鼓等3關卡考驗學子。

    尤其，學子打開椪糖盒，發現竟是「龍頭」圖形，紛紛驚呼「這也太難了吧！」但還是努力地要將龍頭圖形的椪糖刻下來，只是最後過關的學生少之又少。

    未完成3關的學子，則接受火旁龍洗禮，舉著舞龍體驗鞭炮的震撼和威力；學生說，「火旁龍遊戲」也很刺激，而且很有客家文化特色，能參與這樣的文化活動非常值得。

    苗栗市長邱鎮軍表示，研習營展開後，也宣布2022苗栗（火旁）龍」開跑，雖今年受疫情影響，首度停辦踩街與（火旁）龍之夜，但增加（火旁）龍巡庄，獲得許多鄉鎮民眾好評，明年除恢復原有節目，也將維持（火旁）龍巡庄活動，邀請民眾提早規劃2022元宵活動，到苗栗體驗（火旁）龍精彩風情。

    學子打開椪糖盒，發現竟是「龍頭」圖形，紛紛驚呼「這也太難了吧！」（記者彭健禮攝）

    學子打開椪糖盒，發現竟是「龍頭」圖形，紛紛驚呼「這也太難了吧！」（記者彭健禮攝）

    公所準備了「龍頭」椪糖等3關卡，考驗參與的50名學子，未過關者則接受（火旁）龍鞭炮洗禮。（記者彭健禮攝）

    公所準備了「龍頭」椪糖等3關卡，考驗參與的50名學子，未過關者則接受（火旁）龍鞭炮洗禮。（記者彭健禮攝）

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