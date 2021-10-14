迎接「最大預約施打潮」 苗縣72醫療院所分流打疫苗

第12期疫苗接種，將迎來「最大預約施打潮」，苗栗縣政府考量全縣醫療院所接種量能，結合18鄉鎮市衛生所、13家醫院及41家診所並於7大鄉鎮市成立8大疫苗快打站。（圖/資料照、苗栗縣府提供，本報合成）

2021/10/14 18:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕第12期疫苗接種，將迎來「最大預約施打潮」，提供BNT疫苗第一劑、莫德納與AZ疫苗第二劑接種。因中央撥配數量及種類眾多且皆須在期限內施打完成，苗栗縣政府考量全縣醫療院所接種量能，結合18鄉鎮市衛生所、13家醫院及41家診所並於7大鄉鎮市成立8大疫苗快打站。

縣府衛生局表示，「公費疫苗預約平臺」第12期規劃將提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納和AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流。衛生局同時也依中央規範醫院、衛生所、診所盡量施打同種疫苗，避免混淆錯打，因此採取疫苗類別分流施打。

衛生局表示，縣內65~68歲長者（7月16日前施打第一劑者）莫德納第二劑接種採造冊免預約，陸續由村里長或村幹事通知接種，規畫大鄉鎮市由醫院承做設置社區大型接種站及人口較少之鄉鎮別則由當地衛生所執行疫苗施打，請長者們不用擔心，接到通知就去打。

縣長徐耀昌表示，疫苗施打採取分流、分時段，主要在避免群聚，打疫苗不求快，求平穩、安全為要，疫苗施打後提升社區防護力，民眾只要依據自己需求預約疫苗如期前往接種即可，還請鄉親持續落實防疫新生活「打疫苗、戴口罩、勤洗手、社交距離」，以維護家人健康，共同提升保護力、嚴守社區防線。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

「公費疫苗預約平臺」第12期規劃將提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納和AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法