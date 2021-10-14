警搗台中製毒工廠 查扣1500萬「喵喵」

台中市27歲陳姓男子，涉嫌在苗栗地區販售「喵喵」毒品果汁包，被警方逮獲，警方當場查扣736包。（記者彭健禮翻攝）

2021/10/14 12:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市27歲陳姓男子，涉嫌在苗栗地區販售「喵喵」毒品果汁包，被警方逮獲。警方除當場查扣736包，並進一步刨根溯源，將陳男位於台中租屋處的製毒工廠搗破，查扣混合第四級毒品硝西泮毒品果汁包811包、製毒原料50公斤、第四級毒品硝西泮半成品原料等。全案依毒品罪嫌送辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資，有台中販毒集團在縣內流竄販售毒品果汁包，遂報請苗栗地方檢察署檢察官黃棋安指揮，並會同台中市警察局刑事警察大隊、第六分局共同偵辦，於9月24日在苗栗市將陳男逮獲。

員警在陳男車上查獲三級毒品果汁包736包、毒品果汁包包裝空袋1萬個，經突破陳男心防，再前往陳男位於台中市西屯區的租屋處的製毒工廠，查扣混合第四級毒品硝西泮毒品果汁包811包、製毒原料50公斤、第四級毒品硝西泮半成品原料、毒品果汁包包裝空袋2萬個及製毒分裝工具1批等證物。

警方表示，陳男販賣俗稱「喵喵」的第三級毒品果汁包，為吸引年輕人購買，將蘋果及哈密瓜等水果口味混入第三、四級毒品販售毒品果汁包。全案共計查獲三、四級毒品果汁包1547包（約6.6公斤）、製毒原料約50公斤、第四級毒品硝西泮半成品原料1盒880公克，市值約1500萬元，約可供3萬人次施用，有效遏制毒品流入市面，經持續向上溯源，昨天將最後1名共犯查獲，將陳男及共犯4人依毒品罪嫌送辦。

苗栗地檢署表示，苗檢與警方積極掃毒，除陳男一案，另7月中旬檢察官彭郁清指揮保三總隊、苗栗縣頭份警分局、刑事局偵八大隊、新北市警察局、台北市警察局、基隆市警察局、花蓮縣警察局等單位，在苗栗縣南庄鄉查獲製造第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品工廠，扣得成品、半成品逾100公斤、製毒原料250公斤，近3個月已破獲2起製毒工廠案。

警方追查共犯到案。（記者彭健禮翻攝）

警方在陳男位於台中租屋處的製毒工廠搗破， 查扣混合第四級毒品硝西泮毒品果汁包811包、製毒原料50公斤、第四級毒品硝西泮半成品原料等。（記者彭健禮攝）

全案共計查獲三、四級毒品果汁包1547包（約6.6公斤）、製毒原料約50公斤、第四級毒品硝西泮半成品原料1盒880公克，市值約1500萬元，約可供3萬人次施用。（記者彭健禮攝）

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