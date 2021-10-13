苗栗尚順廣場附近民宅遭開槍 6人落網

警方將涉案5人逮捕到案，依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

2021/10/13 11:49

首次上稿 09:24

更新時間 11:49

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市尚順路12日下午3點53分，發生民宅遭槍擊案件，頭份警方第一時間於現場攔查到4名犯嫌並在4人乘坐的汽車內查獲彈夾、子彈及鋁棒等作案工具，經帶回分局擴大偵辦後，於12日深夜11點許查緝到開槍主嫌27歲吳姓男子及另1名男子到案，全案依槍砲、妨害秩序送辦。

頭份警方表示，經查兩方互相認識，前天晚上還曾一起吃飯，不過嫌犯等人跟被害人發生口角衝突，當時被害人與友人人多勢眾，嫌犯等人只能摸著鼻子離開。

警方表示，12日23時許查緝到開槍吳姓主嫌，取出非制式收槍1把、彈夾1個、子彈1發，另於13日0時30分許取出長槍（空氣氣壓式）1把。

嫌犯供稱是因11日晚間聚餐時，與對方於敬酒產生嫌隙，因此雙方相約隔天談判，未料，吳男一下車，就掏出手槍，朝民宅開槍。據警方於現場蒐證，吳男共計開了3槍，幸好未傷及人員。

對於犯嫌供詞，警方不排除任何原因，將持續追查槍枝來源、釐清犯罪原因、追查其他在場涉嫌人，並強調社會安全絕對不容許挑釁，對犯罪者有能力在最短時間內緝捕偵破。

吳男手持改造手槍朝民宅射擊。（記者彭健禮翻攝）

圖為案發現場。（民眾提供）

圖為查獲的槍枝。（民眾提供）

圖為查獲的槍枝。（民眾提供）

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