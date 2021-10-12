苗栗風箏節青創市集起飛 推出風箏節伴手禮

苗栗市長邱鎮軍（右六）與青創業者，一起行銷苗栗風箏文化暨客家美食節活動。（記者張勳騰攝）

2021/10/12 16:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所今天下午在好客廣場舉辦「苗栗風箏文化暨客家美食節系列活動」美食記者會，邀請12家苗栗青創店家，打造文青小市集，並推出風箏節伴手禮，行銷苗栗在地特色商品與餐飲美食；除30、31日活動當天開賣，即日起至10月31日，也推出線上採購，市長邱鎮軍邀請鄉親來苗栗市放風箏、嘗各式美食。

邱鎮軍指出，今年的風箏節30、31日在苗栗市河濱公園舉辦，公所近年來致力客家美食的推廣與創新，更鼓勵苗栗青年朋友回鄉創業，為讓在地青年店家能夠推廣自己的產品。今年也規劃河畔浪漫風情午后饗宴活動，30日活動當天，只要與在地青創攤位拍照打卡並上傳個人臉書，並與青創攤位索取號碼牌，下午5點開始，憑號碼牌至美食服務台兌換河畔風情分享券1張，於風箏節會場的青創攤位使用。

今天也推出「風箏節青創伴手禮」，包含8個貓狸棒與來自不同青創店家的8包掛耳咖啡，民眾可上青創市集網站選購。

今年青創市集攤位的商品相當豐富多元，還有客家美食區、異國美食區及在地美食區共68攤位。今年也針對國小3-6年級學生，舉辦風箏彩繪比賽，自即日起至20日報名。

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風箏節青創市集網站

苗栗市公所昨在好客廣場，邀請12家苗栗青創店家，打造文青小市集，展售商品各有特色。（記者張勳騰攝）

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