通霄虎頭山種樹挨批養不活浪費錢 鎮公所：施工中、盡力維護

通霄鎮公所在虎頭山通霄神社周邊耗費不少經費種植植栽，但是卻有植栽無法生長狀況，批評鎮公所浪費公帑。（記者蔡政岷攝）

2021/10/12 16:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮虎頭山海拔不到100公尺，卻可俯瞰海景，還有通霄神社，是在地居民及遊客健行、賞景的知名景點。不過，近來有鎮民發現，通霄鎮公所在虎頭山通霄神社周邊耗費不少經費種植植栽，但是卻有植栽無法生長狀況，批評鎮公所浪費公帑。

通霄鎮公所則表示，近來鎮公所獲台電補助1400餘萬經費，於虎頭山、烏眉坑一帶種植上萬棵植栽，目的為淨化空氣品質，也能綠美化環境，工程於8月份決標，目前仍在施工中，期間若有植栽死亡將會請廠商補上。

通霄鎮公所強調，因目前仍未完工驗收，鎮公所會加緊督促廠商。至於鎮民質疑耗費公帑種植植栽，通霄鎮公所則回應，種植的植栽如春不老、相思樹等都有經過設計公司評估，適合於栽種地點種植，鎮公所也會注意後續維護。

通霄鎮民代表傅郁揚則說，虎頭山原本就綠意盎然，實在不需要再花費台電補助款大幅栽種植栽。傅郁揚認為，通霄鎮公所不應該因為有台電挹注經費，就耗費公帑。

傅郁揚指出，之前鄰近的苑裡鎮也發生過於火炎山隧道旁大幅栽種櫻花，結果卻等不到開花狀況，主因多為地方公所獲得台電補助款後，可能是為了營造一片綠意或是美化環境在不合適的地方種植栽。

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