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    首頁　>　苗栗縣

    弱勢老夫妻相互扶持50年 華山製造浪漫祝賀金婚

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

    2021/08/12 19:47

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    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉一對73歲老夫婦，膝下無子女，丈夫鍾姓老翁中風多年，妻子溫姓老婦也罹癌持續接受治療，近年來介入關懷的華山基金會觀察到，二老雖生活辛苦，但相互扶持，情如金堅，趁七夕情人節前，今天替夫妻倆舉辦金婚祝賀，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。

    鍾姓老翁中風多年，不良於行，仰賴妻子溫婦照顧，不料，溫婦於數年前也診斷罹患乳癌。華山基金會苗栗公館天使站得知2人無子女，介入關懷協助陪醫、物資提供、資源轉介等，大大減輕夫婦倆生活上的壓力。

    內向的鍾姓老翁，私下向華山人員吐露出對妻子無怨無悔地照顧他的感謝，並有感而發地嘆息說，以前的生活狀況不佳，沒有浪漫的約會經驗。

    因今年是二老結婚50年，天使站趁七夕情人節前，今天準了花束、氣球，前往祝賀夫婦倆金婚快樂，老翁雖因中風語言表達不佳，緩緩地說出對妻子的感謝，並將花束送給妻子，還用手指對妻子比愛心。

    意外收到丈夫展現浪漫的溫婦，又驚又喜地說，這是夫婦倆第一次過結婚周年慶，也感謝華山長期以來的關懷協助。

    華山基金會提供失能、失智、失依的三失長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，目前苗栗地區17個鄉鎮，服務超過1000位弱勢長輩，正展開2021常年服務暨中秋亮起來「陪您笑、伴您老」愛老人活動，亟需大家共同響應。愛心專線：037-373627。

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

    華山基金會苗栗公館天使站趁七夕情人節前，替二老舉辦金婚祝賀活動，讓二老首度享受結婚周年慶的浪漫。（圖由華山基金會提供）

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