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    首頁　>　苗栗縣

    與藍營地方交流 朱立倫：國民黨要加強領導力、戰鬥力

    朱立倫（中）說，國民黨目前要加強領導力、加強戰力，面臨的挑戰是明年的選舉，2022年沒有打贏，絕對沒有2024。他要帶領全國民黨員，打贏2022年選舉的挑戰，並於2024年推出無私無我、最強的候選人。（記者彭健禮攝）

    朱立倫（中）說，國民黨目前要加強領導力、加強戰力，面臨的挑戰是明年的選舉，2022年沒有打贏，絕對沒有2024。他要帶領全國民黨員，打贏2022年選舉的挑戰，並於2024年推出無私無我、最強的候選人。（記者彭健禮攝）

    2021/08/12 14:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕已表態參選國民黨下屆黨主席的前新北市長朱立倫，今天造訪苗栗，與地方黨籍立委、縣議員、黨代表座談交流。對於連日來黨內競爭煙硝，朱立倫說，有意參選黨主席者，大家都是好朋友，都是團隊的一份子，他若有機會回黨中央，也會重用大家的力量，一起努力。

    朱立倫說，國民黨目前要加強領導力、加強戰力，面臨的挑戰是明年的選舉，2022年沒有打贏，絕對沒有2024。他要帶領全國民黨員，打贏2022年選舉的挑戰，並於2024年推出無私無我、最強的候選人。

    對於兩岸關係，朱立倫表示，兩岸的論述一定要一致一貫，不能變來變去，國民黨就是一貫按照黨綱、黨章的規定，其中包括「九二共識，一中各表」，堅持中華民國民主自由，維護中華民國憲法，在求同存異之外，他進一步希望提出「求同尊異」，且他在7、8年前就已提出，希望兩岸能夠更和平、更安定、更繁榮。

    朱立倫強調，不論是國際的關心或對岸的態度，絕對不會影響未來民眾對國民黨的選擇，國民黨就是創建中華民國的、最愛台灣的，國民黨也會堅持這樣的立場，並認為兩岸一定要交流，一定要和平，他就任後，一定會重啟這樣的平台，讓兩岸關係更穩定、更安定、更和平。

    前新北市長朱立倫（左2），與苗栗縣黨籍立委、縣議員、黨代表座談交流。（記者彭健禮攝）

    前新北市長朱立倫（左2），與苗栗縣黨籍立委、縣議員、黨代表座談交流。（記者彭健禮攝）

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