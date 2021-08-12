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    首頁　>　苗栗縣

    男子陳屍土地公廟沙發身上有刀傷 疑與感情糾紛有關

    徐姓男子上午被發現滿身是血陳屍在明仁國中附近一間土地公廟沙發上，腹部有疑似刀傷；警消到場，徐男已明顯死亡。（記者彭健禮攝）

    徐姓男子上午被發現滿身是血陳屍在明仁國中附近一間土地公廟沙發上，腹部有疑似刀傷；警消到場，徐男已明顯死亡。（記者彭健禮攝）

    2021/08/12 13:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市今天發生一起命案！37歲徐姓男子上午被發現滿身是血地陳屍在明仁國中附近一間土地公廟沙發上，腹部有疑似刀傷；警消到場，徐男已明顯死亡，經警方採證後，將徐男送往殯儀館，沙發因沾染血跡，也搬離，地面血跡也沖刷清除。

    據了解，徐男為街友，常在苗栗市南苗地區遊蕩，最近與1名女子有感情糾紛，這起命案不排除與此有關，全案由警方偵辦釐清中。

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