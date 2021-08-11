路考場已開放練習 苗栗監理站8/21辦假日機車考照

正值暑假期間，苗栗監理站因此地方民眾機車考照需要，21日辦理假日門市。（記者彭健禮攝）

2021/08/11 18:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕正值校園暑假期間，苗栗監理站因應地方民眾機車考照需要，機車預約考照人數恢復為防疫二級警戒的每場次45人，21日辦理假日門市，提醒有機車考照需求的民眾，請先上監理服務網預約報名。

依據中央流行疫情指揮中心指示，自7月27日起全國疫情警戒降至二級，並需依循通案性防疫指引，仍應遵守全程配戴口罩、實聯制、保持安全社交距離、室內空間人數上限50人，室外人數上限100人之規定。

苗栗監理站說，現正積極恢復辦理原來的各項監理業務，有關監理站內的機車路考場也自即日起恢復考生練習（上班時間中午12點至下午1點30分），各項違規道路交通安全講習也將陸續開辦，請收到講習通知單的民眾準時到場參加，以便早日完成銷案。

苗栗監理站長蘇淑賢也提醒，防疫期間，請民眾配合政府防疫措施，進入監理站等公家機關應配合量測額溫，佩戴口罩，以免因無佩戴口罩而無法參與講習影響自身上課權益；近期如自國外返國有發燒、咳嗽等不適症狀或曾接觸感染患者，請主動通報或是打1922免付費防疫專線，儘速就醫。

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