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    首頁　>　苗栗縣

    囂張！8旬翁搭客運不戴口罩 還出手打警察

    老翁欲搭客運卻不願意佩戴口罩，甚出手毆打到場處理員警；圖為民眾搭乘客運示意照，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    老翁欲搭客運卻不願意佩戴口罩，甚出手毆打到場處理員警；圖為民眾搭乘客運示意照，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2021/08/11 16:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣80多歲陳姓老翁，於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間欲搭乘客運，卻不配合戴口罩，客運業者通報警方協助處理，不料，老翁竟出手毆打員警，吃上妨害公務罪，被苗栗地方法院判處拘役15日，如易科罰金，以1千元折算1日。

    交通部依據中央流行疫情指揮中心武漢肺炎疫情防疫指引，於去年4月15日即公告，搭乘大眾運輸工具，應佩戴口罩，未佩戴者不得搭乘。

    陳姓老翁於今年5月17日中午12點5分許，在頭份市苗栗客運總站，欲搭乘客運但未佩帶口罩，經客運司機提醒，他仍堅持不肯佩帶，司機無奈只好通報警方到場協助。

    不料，老翁於員警到場，依舊不願佩帶口罩，甚用左手揮拳毆打到員警肚子，被警方依妨害公務罪嫌帶回偵辦。老翁辯稱是不小心撞到的，否認打警察；不過檢方檢視員警密錄器影像，不採信老翁辯詞，依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審酌，老翁因未佩戴口罩欲搭乘客運被拒，經員警獲報到場，竟以左手出拳毆打員警腹部的方式施以強暴行為，妨害員警執行職務，所為實非可取，兼衡老翁年歲已高、否認犯行的犯後態度等一切情狀，處拘役15日，如易科罰金，以1千元折算1日。

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