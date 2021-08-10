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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗縣3大親子公園 明起恢復開放

    苗栗縣貓裏喵、獅山、灣麗等3大親子公園，自全國防疫三級警戒起暫停開放，隨著疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌宣布11日起恢復開放。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣貓裏喵、獅山、灣麗等3大親子公園，自全國防疫三級警戒起暫停開放，隨著疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌宣布11日起恢復開放。（記者彭健禮攝）

    2021/08/10 11:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗等3大親子公園，自全國防疫三級警戒起暫停開放，隨著疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌於今天宣布，明起恢復開放，但縣府也會視情況滾動式檢討，若無法配合中央防疫指引，將再度封閉。

    貓裏喵、獅山、灣麗3座大型親子公園，疫情爆發前，動輒上千人次親子造訪，且不乏外縣市者，縣府於全國進入防疫三級警戒起的5月21日宣布暫停開放。

    隨著疫情趨緩，徐耀昌於今天在縣府舉辦的「菁市集」品牌推廣暨青創商品展售計畫記者會中，宣布3大親子公園於11日起恢復開放，不過，徐耀昌也提醒民眾要遵守防疫規定，若未遵守還是會再封閉。

    縣府水利處長楊明鐃表示，水利處將在三大親子公園各主要入口設置實聯制QRcode，民眾須全程配戴口罩，公園區域內禁止飲食，若要喝水請移往周邊通風空曠處，並請家長協助孩童保持安全社交距離；縣府每天至少都會消毒一次。

    楊明鐃表示，苗栗貓裏喵由水利處派員，竹南獅山、苑裡灣麗2處則請公所協助派員，前往觀察宣導，會視情況進行滾動式檢討，若無法配合中央防疫指引，將再度封閉。

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    貓裏喵、獅山、灣麗等3大親子公園，自全國防疫三級警戒起暫停開放，隨著疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌宣布11日起恢復開放。（記者彭健禮攝）

    貓裏喵、獅山、灣麗等3大親子公園，自全國防疫三級警戒起暫停開放，隨著疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌宣布11日起恢復開放。（記者彭健禮攝）

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