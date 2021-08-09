員工涉虐死院生立委要求德芳教養院停辦 苗縣府回應了

苗栗縣造橋鄉德芳教養院生被院內員工毆打虐死，包括立委吳玉琴、黃國書、賴香伶在立院召開記者會要求德芳教養院停辦。苗栗縣政府則表示，目前仍在10天內限期改善中，之後會邀請專家討論是否停辦。（資料照，民眾提供）

2021/08/09 18:03

首次上稿 14:41

更新時間 18:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉德芳教養院28歲李姓院生，於7月底發生被院內員工毆打虐死案，引起風波，包括立委吳玉琴、黃國書、賴香伶也在立院召開記者會要求德芳教養院停辦。苗栗縣政府則表示，目前仍在10天內限期改善中，之後會邀請專家討論是否停辦。

記者致電至德芳教養院，院長並未接聽，但接聽的員工則說「目前靜待調查」，經詢問院長是否有其他回應，員工仍客氣地說還是「靜待調查」。

苗栗縣政府社會處指出，依規定德芳教養院未在將相關事件第一時間通報縣府，故令其限期改善，期間不得增加收容身心障礙者。之後會邀集中央長官及專家學者，召開重大社會福利事件檢討會議，針對德芳教養院做後續處置。

苗栗縣政府社會處也強調，除依身心障礙者權益保障法第90條裁罰院方30萬元；目前11名院生均專案列冊由社工輔導，並通知各服務對象家屬以便協助轉銜機構。而7月31日起縣府也每天派員至德芳教養院查核院生受照顧狀況及工作人員值班情形。

至於涉案的林男與賴男，除分別依身心障礙者權益保障法裁罰15萬、7萬，目前案件已進入司法調查程序。

至於立委踢爆德芳教養院於6月底申請辦理新建院舍勸募活動，苗栗縣政府指出，因屬中央權責，縣府也提出建議停止，而中央也回文希望苗栗縣政府進一步調查後再呈報中央。

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