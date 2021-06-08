京元電群聚染疫、案9865曾逛市場 苗栗市公所今辦快篩

苗栗市與大千綜合醫院協調後，開設快篩站，供設籍在苗栗市的京元電員工家屬及同住者，與案9865住居大樓住戶、足跡所至黃昏市場攤商等3類相關人員快篩。（圖由市公所提供）

2021/06/08 10:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕京元電子爆發移工群聚感染事件，苗栗市公所考量也有市民在京元電子上班，加上苗栗市確診者案9865於採檢後趴趴走，與大千綜合醫院協調後，今天開設快篩站，供設籍在苗栗市的京元電員工家屬及同住者，與案9865住居大樓住戶、足跡所至黃昏市場攤商等3類相關人員快篩。

苗栗市長邱鎮軍表示，大家都知道京元電疫情狀況讓人擔心，縣府跟中央也投入相當大的資源在廠區防堵，雖京元電已完成首輪員工採檢，但員工還是會擔心同住家人是不是會被影響？還有案9865於採檢後，曾前往苗栗市黃昏市場，攤商也憂心與確診者可能接觸是不是會被影響？而感到不安。

邱鎮軍指出，經與衛生單位溝通及大千綜合醫院協調後，決定緊急編列預算，讓設籍在苗栗市的京元電員工家屬及同住者、黃昏市場攤商（5月31日確診者案9865足跡處）、確診者案9865住居地大樓住戶以上三類相關人員，於今天在大千綜合醫院急診室入口處旁快篩站快篩。

市公所表示，快篩站開2個篩檢窗口為符合資格者採檢，從上午8點開始為近300名登記者進行普篩，為避免群聚，公所也依時段分流讓採檢者接受篩檢。

邱鎮軍表示，此波病毒疫情來勢洶洶，在能力所及之處想要守護好全體市民鄉親健康，唯有執行速度快才能阻斷可能的傳播鏈，公所也在移工染疫案件之後，隨即聯繫市內有聘僱移工需求的各企業單位，請求要隨時密切掌握移工的活動史，若有普篩需求公所將協調促成就近篩檢，而各廠家的移工宿舍日前也已完成清消作業。

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