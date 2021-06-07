停課延長 苗縣教育處︰各校統一開會討論讓評分標準一致

因應停課延長，苗縣府措施出爐。圖為苗栗縣教育處說明因應狀況畫面。（苗栗縣政府提供）

2021/06/07 19:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應全國3級警戒延長至28日，全國各級學校配合停課到暑假，讓不少家長與學生關心成績如何計算，以及畢業證書領取等相關問題，苗栗縣政府教育處指出，經過討論，較受重視的關鍵應該是學生成績評量如何計算，目前將採取用平時考試成績加上之前月考成績後，並視學生於目前遠距教學時線上教學實作、作業或各方面表現來呈現，但仍由各校統一開會討論如何讓評分標準一致，以免造成學生成績評量時受損。

教育處也強調，因應疫情，會隨時掌握學生與家長的身體狀況做好防疫；停課期間線上教學平台已讓學生熟悉，會持續運作。

另外，教育處指出，因為目前畢業典禮停辦，但應屆畢業生升學需要繳交畢業證書，對於應屆畢業生而言相當重要，目前教育處討論後，將透過郵寄雙掛號送交給學生家長，保障學生權益。

因應停課坊間補習班與安親班也需停課，但是否有偷營業行為？教育處強調，會前往抽查、巡視，避免類似狀況發生。

針對有學生因停課後物品留在校園內，苗栗縣府教育處表示，將統一待疫情趨緩後，開放校園進入時，再由學生前往領回個人物品。

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