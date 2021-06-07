苗栗縣疫情尚未趨緩 設專戶募捐

苗縣疫情尚未趨緩，設專戶募捐。（苗栗縣政府提供）

2021/06/07 18:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未趨緩，今日再新增45例，包括外籍移工28例、本國17例。苗栗縣長徐耀昌主持疫情說明會時談到，不少民眾與企業界人士都有意捐款與物資，縣府即日起也開設專戶接受各界捐款，善款將全部用於防疫，作為防疫後盾。

徐耀昌說，疫情爆發後不少人關切苗栗縣狀況，希望能捐款或物資盡一份心力與社會責任，苗栗縣府從善如流，成立專戶接受外界借款，細節將於明天再做說明。

至於全國3級警戒延長至28日，學生權益如何兼顧？苗栗縣政府教育處則說，關於較受重視的學生成績評量問題，將以平時考試成績加上月考成績後，並視學生於線上教學實作、作業或各方面表現來呈現，並由各校統一開會討論如何讓評分標準能一致。而學生畢業證書因畢典停辦，將以雙掛號送交。

另外，徐耀昌也提及，為了保障苗栗縣安全，國軍化學兵將於8、9、10日於竹南鎮、頭份市、苗栗市、造橋鄉等熱區大清消。

徐耀昌也提及，6日晚間曾與衛福部長陳時中通電話，徐耀昌指出當時拜託陳時中因科技業感染疫情需施打疫苗，且中央認為科技業為護國神山，盼中央另外考量科技業所需疫苗，不要排擠到苗栗縣民所需。

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