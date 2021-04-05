供5停2》用戶注意！ 苗縣明起分區供水

苗栗地區於4月6日起實施「供5停2」分區供水措施，而苗縣其他區域則開始全日減壓供水15%，時間逼近，請用戶務必注意。圖為經濟部水車整備演練。（資料照）

2021/04/05 10:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗地區於4月6日起實施「供5停2」分區供水措施，而苗縣其他區域則開始全日減壓供水15%，時間逼近，請用戶務必注意。苗栗縣供5停2分區供水共分為甲、乙兩區，其中甲區停水時間為每週二的0時至週三的24時，乙區停水時間為每週四的0時至每週五的24時。

苗栗地區分區供水甲區範圍共有頭份市29里：下興、上興、蘆竹、田寮、民生、民權、民族、和平、信義、仁愛、上埔、土牛、山下、文化、斗煥、合興、成功、自強、忠孝、東庄、建國、後庄、流東、珊湖、新華、興隆、頭份、蟠桃、中興；竹南鎮新南、頂埔、大埔（五福街、五福新村）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側）、佳興（公義路以東）等5里範圍。

另外，包括竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區中隘里（中隘橋以南區域）、南港里（南港街）、新竹縣寶山鄉寶斗村（新珊路、新珊一路）等區域也被劃為苗栗甲區。

至於乙區則包括竹南鎮23里（公館、大厝、港墘、海口、中美、中英、中港、中華、開元、正南、竹南、照南、竹興、營盤、山佳、龍山、天文、龍鳳、佳興（公義路以西）、聖福、崎頂、大埔（五福街、五福新村等地除外）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側等地除外）；頭份市尖山、尖下、廣興、濫坑4里等。

而竹南工業區、頭份工業區同樣被列為乙區「供5停2」分區供水範圍。

若民眾臨時供水站佈設、載水點整備、送水車規劃及水質檢驗等有疑問，可進入台水公司網站「抗旱專區」或撥打1910免付費電話洽詢。

苗栗縣其餘區域三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、後龍鎮、公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、造橋鄉等地則將減壓供水。

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