為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    供5停2》用戶注意！ 苗縣明起分區供水

    苗栗地區於4月6日起實施「供5停2」分區供水措施，而苗縣其他區域則開始全日減壓供水15%，時間逼近，請用戶務必注意。圖為經濟部水車整備演練。（資料照）

    苗栗地區於4月6日起實施「供5停2」分區供水措施，而苗縣其他區域則開始全日減壓供水15%，時間逼近，請用戶務必注意。圖為經濟部水車整備演練。（資料照）

    2021/04/05 10:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗地區於4月6日起實施「供5停2」分區供水措施，而苗縣其他區域則開始全日減壓供水15%，時間逼近，請用戶務必注意。苗栗縣供5停2分區供水共分為甲、乙兩區，其中甲區停水時間為每週二的0時至週三的24時，乙區停水時間為每週四的0時至每週五的24時。

    苗栗地區分區供水甲區範圍共有頭份市29里：下興、上興、蘆竹、田寮、民生、民權、民族、和平、信義、仁愛、上埔、土牛、山下、文化、斗煥、合興、成功、自強、忠孝、東庄、建國、後庄、流東、珊湖、新華、興隆、頭份、蟠桃、中興；竹南鎮新南、頂埔、大埔（五福街、五福新村）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側）、佳興（公義路以東）等5里範圍。

    另外，包括竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區中隘里（中隘橋以南區域）、南港里（南港街）、新竹縣寶山鄉寶斗村（新珊路、新珊一路）等區域也被劃為苗栗甲區。

    至於乙區則包括竹南鎮23里（公館、大厝、港墘、海口、中美、中英、中港、中華、開元、正南、竹南、照南、竹興、營盤、山佳、龍山、天文、龍鳳、佳興（公義路以西）、聖福、崎頂、大埔（五福街、五福新村等地除外）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側等地除外）；頭份市尖山、尖下、廣興、濫坑4里等。

    而竹南工業區、頭份工業區同樣被列為乙區「供5停2」分區供水範圍。

    若民眾臨時供水站佈設、載水點整備、送水車規劃及水質檢驗等有疑問，可進入台水公司網站「抗旱專區」或撥打1910免付費電話洽詢。

    苗栗縣其餘區域三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、後龍鎮、公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、造橋鄉等地則將減壓供水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中不是全市「供5停2」 豐原等區維持全日減壓供水
    2021/03/25 19:27

    台中不是全市「供5停2」 豐原等區維持全日減壓供水
    台中供5停2抗旱戰！水公司設338處臨時免費供水站
    2021/03/25 14:19

    台中供5停2抗旱戰！水公司設338處臨時免費供水站
    苗縣列「供5停2」 陳超明：擁5水庫外輸竟無水資源公平正義
    2021/03/25 10:46

    苗縣列「供5停2」 陳超明：擁5水庫外輸竟無水資源公平正義
    台中4/6起「供5停2」 學校用水大戶省吃儉用撐下去
    2021/03/24 21:08

    台中4/6起「供5停2」 學校用水大戶省吃儉用撐下去
    苗栗縣今日熱門
    苗栗薑麻園改種袋薑護山坡地 再獲400萬補助
    2021/03/29 18:22

    苗栗薑麻園改種袋薑護山坡地 再獲400萬補助

    後龍滯洪池設太陽能發電 民眾到場反對台電施作
    2021/03/29 18:24

    後龍滯洪池設太陽能發電 民眾到場反對台電施作

    苗栗遴選優秀青年 大千醫院4醫事人員獲肯定
    2021/03/29 18:51

    苗栗遴選優秀青年 大千醫院4醫事人員獲肯定

    清明連假 苗栗風景區交通疏導
    2021/03/30 05:30

    清明連假 苗栗風景區交通疏導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播