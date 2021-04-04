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    首頁　>　苗栗縣

    慎終追遠 前苗栗縣長傅學鵬宗族700人掃墓

    苗栗縣傅氏宗族，今年有700多位宗親到場祭祖，表達慎終追遠情懷。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣傅氏宗族，今年有700多位宗親到場祭祖，表達慎終追遠情懷。（記者張勳騰攝）

    2021/04/04 13:53

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會，往年清明掃墓都有千人參與，是縣內大規模掃墓祭祖代表，去年受武漢肺炎疫情影響，簡化團拜，今年有700多位宗親到場祭祖，表達慎終追遠情懷，但加強防疫措施，中午席開70桌，規模也比往年縮小。

    去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，經傅氏宗族討論後決定，除請外縣市宗親不必前往，縣內宗親也改採隨到隨拜、簡化團拜，午間餐敘也取消。

    今年有700多位宗親到場祭祖，中午席開70桌，並發給80歲以上宗長敬老金、高中以上獎學金及生育獎金，鼓勵子孫增產報國。

    傅學鵬祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，於清朝乾隆18年帶領五個兒子從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今超過260年，目前已傳至24世，已六代同堂。

    31年前傅氏宗親共同集資在苗栗縣公館鄉大坑村興建「傅氏墓園」，占地廣大，來自全台各地同屬傅常達派下宗親及縣內宗親，約定每年清明節返鄉祭祖，表達慎終追遠之意。

    往年傅氏墓園掃墓會齊聚千人，有豬、羊等牲禮，現場有客家八音演奏，並行三獻禮祭祖，宗親會並於墓園旁搭棚席開百桌，讓出席祭祖的宗親一起享用午餐，交流情誼，場面盛大。

    苗栗縣傅氏宗族，今年有700多位宗親到場祭祖，表達慎終追遠情懷。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣傅氏宗族，今年有700多位宗親到場祭祖，表達慎終追遠情懷。（記者張勳騰攝）

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