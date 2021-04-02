攜幼女投海 檢殺人罪嫌起訴獲救母

陳女被尋獲時，蜷曲抱著已死亡的女兒。（資料照，記者彭健禮翻攝）

2021/04/02 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市31歲陳姓女子與丈夫丁姓男子口角後，帶著未滿3歲的女兒負氣離家出走，跑到苗栗縣通霄鎮海邊，母女被警方尋獲時，女童已因溺水死亡多時，雖陳女辯稱僅帶女兒玩沙，但苗栗地檢署偵查終結，認陳女有攜幼女投海的行為，且發現女童溺水命危，任憑死亡，沒有施救求援，有殺人之故意，依殺人罪嫌提起公訴。

陳女於今年1月23日，與丈夫丁男因故吵架後，心情低落，於1月25日下午3點半許，獨自攜幼女搭乘火車前往苗栗縣通霄鎮白沙屯車站。陳女抵達車站後，徒步前往白西里堤防處，將手機關機後，與幼女於堤防旁涼亭內過夜。

陳女於1月26日上午10點許，帶著幼女到白沙屯海邊，萌生自殺念頭，偕同幼女投海，母女在海水中浸泡了5到10分鐘。陳女疑被冰冷的海水打醒，打消自殺念頭，抱起女童返回涼亭。

但陳女見女兒因溺水而呈現口吐海水及泡沫、右耳流血、手腳逐漸冰冷、眼神呆滯、幾乎無氣息、失去意識等生命垂危情形，卻沒有施救或求助，僅以小方巾擦拭女兒右耳血跡，將女兒放置於嬰兒推車上，直到同日下午4點36分許，才用手機傳送訊息給丁男「我才對不起你，小孩已經不行了...我不敢面對你，我也快不行了...」，並告知所在位置。

丁男與警巡人員於晚間8點10分許到場，女童已無呼吸心跳，緊急送醫，仍於到院前因溺水窒息而不治死亡。

陳女辯稱，她沒有要自殺，是帶女兒去玩沙，當時她帶女兒到海邊，水位只到她的腳踝，她跟女兒一起滑倒，她也不知道為何會被浪撲倒，印象中女兒溺水時間應該有5分鐘、10分鐘。

但檢方調查，陳女為身形體態正常的成年人，倘如其所辯，僅在水深僅及腳踝部位的海邊玩沙，當不致遭海浪撲倒在地，且依丁男於偵查中證述，陳女當時身體濕濕的，頭髮有沙子等，可見陳女應是攜同幼女進入一定深度的海域，而非僅在水位深度僅腳踝的海邊。

且被害女童未滿3歲、身高僅56公分，不諳水性，陳女攜女童進入相當深度的海域內，海水深度及海浪來回拍打，已足以使成年人摔倒，更足以致女童因溺水窒息而死亡，檢方認為，陳女所辯有違常情，難以採信。

另，陳女自承女兒溺水後，也未加以施救、求助，遲至同日下午6點29分許，才告知丁男其所在位置；檢方認為，此與一般父母遇自身兒童發生意外，立即施救、求助等情，大相逕庭。

檢方佐以陳女於案發前數日，因與丈夫丁男爭吵而情緒低落，及於案發前1天攜被害女童獨自在海邊涼亭內過夜，當晚將手機關機，以此方式斷絕與家人、外界一切連繫，且於女童死亡後才傳訊息給丁男等行為，均足證陳女確係蓄意自殺，並欲與女童一同赴死，認陳女所為犯殺人罪，將她提起公訴，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

陳姓女子被依殺人罪嫌送辦。（資料照，記者彭健禮翻攝）

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