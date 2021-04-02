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    首頁　>　苗栗縣

    白沙屯媽祖進香已破7萬創新高 苗警3時段交管

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，報名參加人數已破7萬人，再創新高，圖為去年進香盛況。（記者鄭名翔攝）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，報名參加人數已破7萬人，再創新高，圖為去年進香盛況。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/02 17:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，報名參加人數已破7萬人，再創新高。今年將於11日深夜起駕，19日下午回宮安座，苗栗縣警方也將依動線分3個時段管制周邊台1線路段，警方表示，另台鐵也於11日跨12日及19日，於白沙屯站加開及增停共28列次，通霄鎮公所也設有接駁專車，請民眾多多利用。

    今年白沙屯媽祖南下進香4月11日深夜11點15分登轎、11點40分起駕，徒步南下至雲林縣北港鎮朝天宮，並於16日深夜11點進火後回鑾，預計18日上午進入苑裡鎮、通霄鎮後，約下午時間抵達通霄鎮慈后宮駐駕，19日上午7點再由慈后宮出發，於下午2點45分返回白沙屯拱天宮回宮安座。

    警方依歷年勤務經驗，於起駕及回鑾時台1線香客、車輛眾多，將區分3個時段交通管制。

    第一時段管制時間為4月11日下午2點至12日清晨4點，台1線123.6公里至124.8公里南下車道封閉，南下車輛一律改行駛台61線白沙屯匝道。

    第二時段管制為18日上午6點至18日午夜12點，台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

    第三時段管制為19日清晨5點至下午6點，台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

    警方表示，今年台鐵於11日跨12日及19日，在白沙屯站加開區間車、區間快車及增停莒光號共28列次，通霄鎮公所也於11、18、19日也於通霄火車站、後龍南勢山站提供有接駁專車，建議大家多利用大眾運輸工具，減少塞車及尋找停車位的時間。

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