白沙屯媽祖進香預計達7.5萬創新高 進香背心用罄調降報名費

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會訂製限量5000個白沙屯媽祖安撫奶嘴，今天上午9點到11點，在苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖婆網站站本部發放，吸引許多爸媽持孕婦健康手冊領取，拱天宮管委會主委洪文華也在現場幫忙發送。（記者彭健禮攝）

2021/04/02 10:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖南下進香活動報名踴躍，今起清明連假展開，一早也湧入許多民眾，白沙屯拱天宮表示，目前人數已近7萬人再創新高，因進香背心已用罄，且距離報名截止日僅剩幾天，廠商無法再增量生產，後續報名費由700元調整為500元，僅發放臂章、帽子、毛巾等物件。

另，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會連續第2年自掏腰包，訂製限量5000個白沙屯媽祖安撫奶嘴，今天上午9點到11點，在白沙屯平交道對面的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖婆網站站本部發放，也吸引許多爸媽持孕婦健康手冊領取，拱天宮管委會主委洪文華也在現場幫忙發送。

白沙屯媽祖進香活動受理報名時間為3月13日至4月8日，信眾反應熱烈，開放報名約1週就達5萬，廟方3月21日緊急暫停報名6天追加物資，27日重新恢復受理至今，增補進香背心又已全數發完。拱天宮表示，信眾踴躍程度超乎預期，因進香日期已近，進香服製作廠商無法再增量生產，考量距離報名截止日還有幾天，後續報名費由700元調整為500元，僅發放臂章、帽子、毛巾等物件。

拱天宮指出，清明連假4天可能會讓報名數「再衝一波」，預估今年人數恐達7.5萬人，志工團也加緊趕工製作進香臂章。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，白沙屯媽祖安撫奶嘴去年首度放發，民眾反應熱烈，上千個奶嘴很快就發光，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會延續去年的精神，今年準備5000個2021年版本的安撫奶嘴，希望與更多小寶貝結緣，在媽祖庇佑下，能夠平安、快樂，順利長大成人。

拱天宮表示，今年進香同樣會配合國家防疫政策，針對進香工作人員造冊實名制，戴口罩、量體溫、酒精消毒，簡化相關進香儀式以減少群眾群聚時間，並婉謝信徒躦轎腳、獻花，供餐團體盡量提供分裝餐盒、便當，方便信眾分散用餐，並呼籲報名的香燈腳戴口罩、做好個人衛生。

信眾報名進香踴躍，背心用罄，趕製不及，拱天宮調整後續報名費由700元調整為500元，僅發放臂章、帽子、毛巾等物件。（圖由白沙屯拱天宮提供）

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