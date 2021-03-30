清明連假防 苗警10處交通崗疏導

清明連續假期，苗栗警分局因應連假預期車流人潮，規劃計10處交通崗疏導勤務，針對較易壅塞道路加強交通疏導，請民眾配合。（圖由警方提供）

2021/03/30 18:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕4月2日到5日是清明連續假期，苗栗警分局因應連假預期車流人潮，規劃計10處交通崗疏導勤務，加強轄內三義、銅鑼、公館及頭屋交流道、風景遊憩區、觀光景點及廟宇等較易壅塞道路交通疏導，請民眾配合。

三義鄉台13線易壅塞路段，要到三義木雕博物館，台13線北上禁止左轉進入130線，請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行；台13線南下則可右轉130線往木雕博物館。台13線南向往三義交流道車流量大時，可改往北向行駛至國道1號銅鑼交流道。

要到三義勝興車站及龍騰斷橋，於三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口（北管制哨），並循原路折返。

另，台72線是通往大湖、泰安等地區主要幹道，與國道1號銅鑼交流道東延段有通連，於銅鑼轉溝水匝道至客屬大橋段易擁塞，將於下午2點到6點的尖峰時段，路口改為輪放3時相管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左轉彎車輛影響主流車流。台72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗警分局長楊贊鈞說，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進；另呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空、禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

楊贊鈞表示，遇有轄區車多緩速情況，警方將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考，避開易雍塞路段。

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