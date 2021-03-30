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    首頁　>　苗栗縣

    教育界的奧斯卡！ 苗縣推2師參加全國SUPER教師選拔

    彭仁星專長語文教育，常帶學生戶外教學，也會透過裝扮上課帶動學習興趣，善於引導學生作文、寫童詩。（圖由苗栗縣各級學校產業工會提供）

    彭仁星專長語文教育，常帶學生戶外教學，也會透過裝扮上課帶動學習興趣，善於引導學生作文、寫童詩。（圖由苗栗縣各級學校產業工會提供）

    2021/03/30 14:53

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕睽違18年，苗栗縣首度參加由全國教師會主辦的「全國SUPER教師獎」選拔，苗栗區初賽由1月份新成立的苗栗縣各級學校產業工會承辦，評選出永貞國小主任彭仁星與照南國中老師顏孝修，將代表苗栗縣進軍全國決賽，為苗栗教育力爭光。

    彭仁星從事教職25年，關懷學子始終如一，為了讓學生獲得成就感且培養團隊精神，組織籃球隊，利用課後、假日訓練，同時進行課後輔導；兼顧球技、學業成績外，也注重人格的培養。球隊曾獲全國賽的冠軍，但他認為名次不是目的，因學生多數來自社經地位低的家庭，訓練學生籃球讓學生到國中後展現球技，避免受到霸凌，是他的主要目的。

    彭仁星專長語文教育，常帶學生戶外教學，也會透過裝扮上課帶動學習興趣，善於引導學生作文、寫童詩，並鼓勵學生參賽、投稿。他的專業、心思細膩、溫暖，竭盡心力擔任一位「老師」，甚至將學生成長視為自己的責任。

    顏孝修對教育工作樂在其中，深入研究教材，並自編教材，透過淺顯易懂教學方式，讓學生學習興味盎然又充實。且顏孝修願意花時間和學生溝通，與學生亦師亦友，循循善誘，讓家長可以很放心地將孩子交給他。

    苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成指出，教師是高度專業的自治團體，SUPER教師遴選的性質，與官辦、其他民間團體辦理的獎項不同，在於這是教師組織自發性舉辦的獎項，彰顯教師專業自主的精神，別具意義。蔡英文總統曾指出，這是「教育界的奧斯卡獎」，期待推出代表參賽，能讓全國看見苗栗的教育能量。

    顏孝修對教育工作樂在其中，深入研究教材，並自編教材，透過淺顯易懂教學方式，讓學生學習興味盎然又充實。（圖由苗栗縣各級學校產業工會提供）

    顏孝修對教育工作樂在其中，深入研究教材，並自編教材，透過淺顯易懂教學方式，讓學生學習興味盎然又充實。（圖由苗栗縣各級學校產業工會提供）

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