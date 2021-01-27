通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香 4/11深夜出發

通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香 4月11日深夜出發。圖為擲筊現場畫面。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

2021/01/27 14:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，將於4月11日深夜11點15分登轎、11點40分出發，4月16日中午時分抵達雲林縣北港鎮，預計於4月19日下午2點45分回宮。廟方預計3月12日起受理現場報名。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆12月15日擲筊決定，往年都吸引大批信眾前往，將拱天宮擠得水洩不通。

不過，今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情因素，廟方祭出相關管制。擲筊時僅允許工作人員與相關友宮人士可進入，避免群聚。

由駱調彬等義工成立的白沙屯媽祖網路電視台，也在現場進行多機位專業EFP網路實況轉播，全程無死角的轉播讓無法到現場參與的信眾上網掌握擲筊現場實況。

拱天宮今年南下進香的相關時程。放頭旗：國曆曆4月8日晚上23時30分；登轎：4月11日晚上23時15分；出發：4月11日晚上23時40分；抵達北港：4月16日；進火：4月16日晚上23時00分；回宮：4月19日下午2點45分；開爐：4月29日晚上23時00分。

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