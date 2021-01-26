苗栗（火旁）龍活動調整 踩街及（火旁）龍之夜確定取消

苗栗市長邱鎮軍說明（火旁）龍活動調整內容。（記者張勳騰攝）

2021/01/26 14:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕客庄12大節慶-苗栗（火旁）龍系列活動，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，苗栗市公所今天召開記者會說明活動調整內容，2月26日晚的民俗踩街暨好（火旁）市集及27日晚舉辦的（火旁）龍之夜取消，但20日開光點睛與舞龍競技及28日晚的化龍返天，則如期舉行，採線上直播不開放民眾參與。市長邱鎮軍也希望藉由（火旁）龍活動，把疫情趕出苗栗及台灣，讓民眾恢復正常生活。

邱鎮軍表示，祥龍透過開光點睛之後神靈附身，讓神獸祥龍巡護客庄，藉由龍燈光明、炮竹爆炸的熱力，驅散汙穢病疾以魑魅魍魎等不潔之物，藉此守護客家人的健康平安，此習俗在客家地區代代相傳，在苗栗山線地區流傳已超過200年，而苗栗（火旁）龍活動今年邁入第23年。

苗栗市公所考量客家文化傳承，但也必須顧慮疫情所造成的風險與影響，今天召開記者會說明苗栗（火旁）龍系列活動調整內容，這也是首度因外力停辦部分活動。

邱鎮軍說，為延續苗栗火旁龍習俗科儀的文化傳承，也讓練習多月的龍隊，可拿出看家本領，2月20日上午在苗栗市玉清宮進行開光點睛，隨即在縣立體育場舉行舞龍競技，以及2月28日的化龍返天，均採線上直播，不開放民眾參與方式進行，以減少民眾群聚。

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苗栗市長邱鎮軍（左）與市代會主席楊喬安，和吉祥物（火旁）龍寶寶一起籲請鄉親隨時戴口罩加強防疫。（記者張勳騰攝）

與會人員一同籲請鄉親做好隨時戴口罩的習慣，做好防疫工作。（記者張勳騰攝）

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