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    首頁　>　苗栗縣

    戲演不下去了！違規謊報朋友姓名 朋友駕照也被吊銷

    陳男謊報鄭男名字，鄭男也向警方說謊，雙雙被台中地檢署起訴。（資料照）

    陳男謊報鄭男名字，鄭男也向警方說謊，雙雙被台中地檢署起訴。（資料照）

    2021/01/25 12:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣陳姓男子駕駛貨車行經中市大甲區，因違規被警察攔查，駕照已被註銷的陳男，謊報鄭姓好友名字，警方開罰之後，發現鄭男的駕照早已被吊銷，遂又再度開出一張無照駕駛的罰單，鄭男收到兩張罰單而質問警方，警方請鄭男製作筆錄前，陳男卻又去找鄭男商量，希望鄭男偵訊時謊稱是鄭男自己開車，鄭男說謊後，卻拒絕在筆錄簽名，不願再繼續演戲，如實告訴警方上述過程，台中地檢署今天依偽造文書罪、頂替罪嫌起訴2人。

    起訴書指出，60歲陳男駕照已被註銷，去年7月18日下午開貨車於大甲區，違規被大甲警分局攔查，他謊報63歲鄭姓好友的身分，警方開罰後又發現，鄭男已被吊銷駕照，遂又開出無照駕駛罰單，鄭男同年8月收到兩張罰單，相當的不滿，遂透過里長質問大甲警方，警方懷疑是偽造文書案，遂請鄭男於同年月20日到派出所做筆錄。

    鄭男尚未製作筆錄前，陳男得知此事，向鄭男坦承上情，願取走罰單繳罰鍰，但請鄭男向警方謊稱，當時開車的人是鄭男自己，這樣他就不會被追究偽造文書罪，鄭男同意，也確實向警方說謊，沒想到筆錄做完，他又反悔而拒絕簽名。

    警方察覺怪異，不斷詢問他拒簽原因，他才如實說出上情，台中地檢署認為，陳男觸犯偽造文書罪、鄭男觸犯頂替罪，妨害國家司法，今天提起公訴，

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