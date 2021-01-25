苗栗反坤輿廢棄物掩埋場抗爭20天 自救會今北上行政院陳情

反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會近百人，北上中央陳情前先到苗縣府廣場抗議，高喊「有毒廢棄物，禍害子孫」等口號。（記者張勳騰攝）

2021/01/25 09:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府於去年底發出造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉許可，引爆地方抗爭，鄉親埋鍋造飯已20天，自救會今天一早動員近百人，北上行政院陳情，先到苗栗縣政府前廣場抗議，強烈要求苗栗縣政府收回成命，撤銷試營運許可，自救會要求一週內回應解決，否則不排除採取更激烈的抗爭手段。

苗栗縣政府環保副局長沈鳳臺代表接下陳情書，沈表示，坤輿公司試運轉申請，縣府一切依法行政，對於鄉親之意見表達，會予以重視，並作為後續審查之參考，另呼籲坤輿公司應積極與當地民眾溝通，以化解歧見。

反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫指出，去年最後一天苗栗縣政府環保局核准了坤輿事業廢棄物掩埋場的試營運計畫，此案2000年提出聲請，並從2005年向苗縣府環保局申請了14次的試營運計畫，在兩任縣長考量居民反彈聲量大，且案件也有規避環評與環保設備簡陋的爭議下，不予審查，業者不服向環保署訴願也被駁回，擱置到2019年才又開始闖關，在試營運計畫核准後，村民全天候埋鍋造飯，一旦廢棄物進入後，不僅影響在地的造橋鄉龍昇村，也會造成鄰近的後龍及頭份地區污染。

自救會成員指出，造橋鄉親為此事情在徐耀昌任內早已經陳情過多次，徐耀昌卻沒有把苗栗人的生命財產健康當作一回事，因此大家要自求多福，因而到環保署、農委會及行政院陳情，要求中央正視。

自救會成員今天動員2輛遊覽車北上中央抗議前，一早8點先到苗栗縣政府前抗議，鄉親高喊「有毒廢棄物，禍害子孫」等口號。

苗栗縣議員廖秀紅、陳光軒、曾玟學、劉順松、羅貴星、林寶珠、徐筱菁、前頭份市長徐定禎等人到場聲援。

陳光軒指出，一旦廢棄物進駐龍昇村，18鄉鎮市將陸續淪陷，自救會成員不怕業者提訴訟，站在保護鄉親的立場，大家會用生命拚死到底，他將在議會組成專案小組進行調查。

苗栗縣環保局副局長沈鳳臺（右）代表接下陳情書。（記者張勳騰攝）

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