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    首頁　>　苗栗縣

    真的「聞屎工作者」！ 烏眉國小石虎課程還化身柯南尋虎蹤

    真的「聞屎工作者」，烏眉國小石虎課程還化身柯南尋虎蹤。（校方提供）

    真的「聞屎工作者」，烏眉國小石虎課程還化身柯南尋虎蹤。（校方提供）

    2021/01/24 19:06

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮地勢環境不少淺山遍布，被認為是石虎棲地之一。而通霄鎮烏眉國小前方緊鄰曾發生石虎路殺事件的苗128縣道，校園附近同樣屬淺山地帶；烏眉國小楓樹分校附近更有友善耕作的石虎田，連行政院長蘇貞昌都前往視察，被視為地方保育石虎指標。為了扎根石虎保育課程，烏眉國小與台灣石虎保育協會合作，推出聞屎工作者、化身名偵探等課程，讓學生更能體驗石虎生活環境。

    烏眉國小校方說，透過石虎保育協會工作人員指導，將4種不同的動物糞便，泡在熱水中之後在搗碎後逐一分析，讓學童去發揮觀察力，找出隱藏於不同糞便中的蛛絲馬跡。

    學童想起，在課程中曾提及石虎為肉食性動物，所以糞便中僅包含其他動物毛髮等殘餘者應該是石虎糞便。雖然難免感到有點噁心，不過相當有趣！之後學童也到石虎田中，比對石虎留下的糞便，做好聞屎工作者的田野調查。

    另外，為了讓學童體會保育人員追蹤石虎的辛苦，台灣石虎保育協會也帶著學童前往石虎田 ，在石虎布偶上裝設發報器，學童們則拿著收報器，依照聲響去研判藏在樹叢中的石虎布偶所在位置。

    學童在過程中不時遇到定位變得模糊不清、甚至完全不知所蹤的狀況，親身體會到追蹤石虎確實不容易，學童說，畢竟連靜止的布偶追蹤上都有難度，何況是活生生、神出鬼沒的石虎！

    透過接續的課程，讓學生感覺到有趣又辛苦，校方也希望透過實際行動，讓保育的理念能從小紮根。

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