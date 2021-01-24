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    首頁　>　苗栗縣

    台鐵故障！莒光號卡在通霄站 南下、北上列車皆延誤

    台鐵561次莒光號因發生故障，目前列車卡在台鐵通霄站中。示意圖。（資料照）

    台鐵561次莒光號因發生故障，目前列車卡在台鐵通霄站中。示意圖。（資料照）

    2021/01/24 17:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台鐵561次莒光號因發生故障，目前列車卡在台鐵通霄站中，目前台鐵雖緊急派員處理，但尚未排除，目前影響行經通霄站的列車，至於恢復時間台鐵通霄站指出仍無法確定。

    圖為台鐵通霄站。（記者蔡政岷攝）

    圖為台鐵通霄站。（記者蔡政岷攝）

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