西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法，警改跨越橋上人工取締。（記者蔡政珉攝）

2021/01/24 14:07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路是重要交通幹線，春節連續假期為國道替代道路。不過，因之前區間測速彰化段出現系統問題，警方目前將相關科技系統送審，預計3月份重新執法。台61線西濱快速道路目前唯一設有區監測速的通霄至白沙屯段、通霄至苑裡段，警方考量年節將至，改採人工於西濱跨越橋上取締，呼籲駕駛人注意交通安全。

轄區通霄警分局指出，為避免民眾把快速道路當高速公路行駛，故選擇於跨越橋由員警橋手持雷達測速取締，在交通尖峰加強測照取締，希望民眾注意，不要春節紅包變成違規紅單。

西濱苗栗段區間測速原本設置於北上122.6至115.6公里、南下122.3至130.3公里，不過目前尚未恢復，苗栗縣警局交通隊預計3月份重新執法。

另外，因今年農曆春節假期長達7天，預估2月9日（連假前1日）至11日（除夕）中午出現返鄉車潮，而2月14日至16日湧現北返車流，警方也於西濱快速道路南下及北上116.8公里處各延伸100公尺劃設警示區域，一旦發生車禍事故或者車流量增多，警方透過微波傳送技術將車流狀況畫面回傳轄區派出所發送警報，以便即時派員疏導，避免車潮壅塞。

通霄警分局強調，西濱公路通霄段限速90公里，車速過快容易釀成事故，未來也將研議，結合雷達測速槍與微波傳送技術用於防制飆車。

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