為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法 警改跨越橋上人工取締

    西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法，警改跨越橋上人工取締。（記者蔡政珉攝）

    西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法，警改跨越橋上人工取締。（記者蔡政珉攝）

    2021/01/24 14:07

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路是重要交通幹線，春節連續假期為國道替代道路。不過，因之前區間測速彰化段出現系統問題，警方目前將相關科技系統送審，預計3月份重新執法。台61線西濱快速道路目前唯一設有區監測速的通霄至白沙屯段、通霄至苑裡段，警方考量年節將至，改採人工於西濱跨越橋上取締，呼籲駕駛人注意交通安全。

    轄區通霄警分局指出，為避免民眾把快速道路當高速公路行駛，故選擇於跨越橋由員警橋手持雷達測速取締，在交通尖峰加強測照取締，希望民眾注意，不要春節紅包變成違規紅單。

    西濱苗栗段區間測速原本設置於北上122.6至115.6公里、南下122.3至130.3公里，不過目前尚未恢復，苗栗縣警局交通隊預計3月份重新執法。

    另外，因今年農曆春節假期長達7天，預估2月9日（連假前1日）至11日（除夕）中午出現返鄉車潮，而2月14日至16日湧現北返車流，警方也於西濱快速道路南下及北上116.8公里處各延伸100公尺劃設警示區域，一旦發生車禍事故或者車流量增多，警方透過微波傳送技術將車流狀況畫面回傳轄區派出所發送警報，以便即時派員疏導，避免車潮壅塞。

    通霄警分局強調，西濱公路通霄段限速90公里，車速過快容易釀成事故，未來也將研議，結合雷達測速槍與微波傳送技術用於防制飆車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    區間測速執法降事故 北宜公路全路段3月實施
    2021/01/18 17:04

    區間測速執法降事故 北宜公路全路段3月實施
    用路人注意！西濱彰化段區間測速 春節後捲土重來
    2021/01/04 23:27

    用路人注意！西濱彰化段區間測速 春節後捲土重來

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    罰款不用繳了！ 西濱彰化段區間測速3627件罰單全撤銷
    2020/04/29 23:40

    罰款不用繳了！ 西濱彰化段區間測速3627件罰單全撤銷
    西濱通灣至白沙屯段 區間測速完工測試中
    2019/11/02 12:46

    西濱通灣至白沙屯段 區間測速完工測試中

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    苗栗縣今日熱門
    採草莓要道！苗栗危險橋樑大湖二橋 獲9000萬將改建
    2021/01/17 18:10

    採草莓要道！苗栗危險橋樑大湖二橋 獲9000萬將改建

    路口與汽車相撞 機車騎士噴飛栽進田裡
    2021/01/17 18:25

    路口與汽車相撞 機車騎士噴飛栽進田裡

    自小客貨車西濱慢車道闖紅燈 撞翻左轉車
    2021/01/17 18:37

    自小客貨車西濱慢車道闖紅燈 撞翻左轉車

    18縣市低溫特報 北北基宜注意大雨
    2021/01/17 22:14

    18縣市低溫特報 北北基宜注意大雨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播