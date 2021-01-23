PUB械鬥打死仇人還尿尿羞辱 2男被重判9年半

法官調查，黃男（中）不僅腳踹死者許男頭部，還排尿在奄奄一息的許男頭上，把許男褲子扒掉加以羞辱。（資料照）

2021/01/23 18:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市1家PUB去年6月發生兩派人馬開槍械鬥，造成新竹市許姓男子頭部中槍傷重死亡。案經苗栗地院審理，雖尚未能認定許男頭部槍傷來源，但許男被壓制在地後，頭部遭徐姓男子持棍棒敲打及黃姓男子猛力腳踹，2人對許男造成的傷害不亞於槍傷，且黃男還排尿在奄奄一息的許男頭上，把許男褲子扒掉加以羞辱，法官依共同犯傷害致人於死罪，判處2人9年6個月徒刑。

判決書指出，黃男與許男因細故糾紛，雙方於去年6月7日凌晨相約在頭份市1家PUB拚輸贏；許男帶槍撂人從新竹赴約，在地的黃男也找人助陣，並準備了改造手槍、棍棒、刀械應戰。

7日凌晨2點許，許男一夥抵達後即爆發口角，許男隨後開始砸店，雙方人馬便發生互毆，從店內打到店外，且過程中黃男這方人馬陸續對空及對路邊汽車開了6、7槍，場面火爆。

混戰中，許男被黃男壓制在地，並遭黃男的2名同伴持短槍威嚇控制，徐男見狀持棍棒朝許男頭部敲打，黃男再接以右腳踹踢倒臥在地的許男，並脫下褲子朝許男頭部排尿，再脫下許男褲子，加以羞辱。許男送醫後，傷重不治身亡。

許男經解剖，報告指出，受有頭部槍傷1槍，無彈頭留在顱內及體內，並非極近距離槍擊，右額、右下頷2處較嚴重鈍器傷，疑似棍棒類凶器造成，及四肢、腹部鈍傷等。其中，頭部槍傷與頭臉部鈍器傷的嚴重程度相差不多，應為共同導致許男死亡原因。

全案經法官調查，雖尚未能認定許男頭部槍傷來源，但法官認為，許男因鬥毆原因，受有頭部槍傷與頭臉部鈍器傷，導致創傷性休克而死亡一情，已堪認定，且與遭徐男棒擊、黃男腳踹有相當因果關係，依共同犯傷害致人於死罪，處2人9年6個月徒刑。

另，與黃男同夥的3名男子，經法官調查並無積極證據足證明有對許男施暴，但也分別攜帶凶器及具殺傷力的改造槍械參與鬥毆，各處1年10個月、4年2個月不等徒刑。

苗栗縣頭份市1家PUB去年6月發生兩派人馬開槍械鬥，造成新竹市許姓男子頭部中槍傷重死亡，警方於現場查扣1把短槍。（資料照）

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