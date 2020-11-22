採果季來臨，大湖草莓上市了。（記者蔡政珉攝）

2020/11/22 16:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉栽種草莓面積超過300公頃，為鄉內主要經濟作物，大湖鄉也獲得「草莓王國」美譽。雖然目前全台面臨缺水狀況，但大湖鄉莓農取後龍溪水滴灌，力抗乾旱危機，近期鄉內觀光果園陸續開放採果，大湖地區農會表示價格約每台斤400至450元。

大湖地區農會指出，雖然今年遇到缺水乾旱，但大湖鄉內大部分草莓園多取後龍溪水灌溉，水源暫時無礙，草莓也如期新鮮上市，歡迎各地遊客前往大湖鄉嘗鮮。

大湖地區農會也說，目前大湖鄉栽種的草莓以香水品種居多，主要是過去鄉內草莓主要品種豐香飽受萎凋病、炭疽病等病蟲害困擾，且病菌或害蟲潛藏於母株生長的土壤，難以遏止，所以莓農改為栽種香水種。

目前大湖鄉境內的草莓香水品種約占8成，豐香佔2成，較去年的6比4，香水品種栽種面積又擴大。至於之前大湖地區農會獲得農委會苗栗區農業改良場授權認證的草莓新品種「戀香」，目前仍處試栽種階段，尚未普及。

由於大湖鄉仍有部分草莓園位於栗林等山區，「悠然草莓園」業者說，山區草莓園仍會受到缺水問題，畢竟山取取水來源主要為山間溪流與伏流水等，但是業者仍嚴格把關，草莓依舊優質。

大湖地區農會表示，草莓上週陸續上市，預計到12月份1期果會大出，歡迎遊客隨時到大湖鄉大啖草莓的甜美滋味。

採果季來臨，大湖草莓上市了。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法