保時捷尬車惹禍？國3深夜4輛連環撞 車毀7傷、其中1人短暫失憶

國道3號深夜4輛車撞1團，車輛嚴重毀損1人短暫失憶。（苗縣消防局提供）

2020/11/22 08:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕福爾摩莎高速公路（國道3號）苑裡鎮路段北上151.8公里處，21深夜11點多，發生4車追撞事故，消防人員獲報後前往救援，發現內側與中線車道，共有4輛自小客車撞成1團，甚至失控撞上內側護欄，車輛毀損嚴重，其中3輛車車頭或車側幾乎全毀。至於傳出肇事原因是一輛保時捷休旅車與另一輛轎車疑似發生行車糾紛在國道互飆，國道二隊表示，因保時捷休旅車駕駛尚未到案，目前仍在釐清原因。

消防人員發現，共有7名駕駛及乘客受傷，大部分多為擦傷、胸口或肩部、頭痛等。其中1名25歲男子因後腦血腫，且於車禍撞擊時咬到舌頭，出現短暫失憶狀況，所幸意識清楚，目前都已送醫治療。

據了解，其中一名遇到事故的駕駛提供相關影片，當時一輛保時捷休旅車與一輛駕車似乎在國道「互尬」，之後行經肇事路段後，當時前房一輛車輛微踩剎車，後方車輛疑因視線不佳追撞。但是保時捷休旅車巧妙避開，行駛離開，結果發生一輛保時捷跑車在最後方撞上前方車輛。

國道警方目前積極追查，是否因為保時捷休旅車與人發生行車糾紛或是與友人互尬，結果導致另一輛保時捷跑車發生車禍。（11:26更新）

國道3號深夜4輛車撞1團，車輛嚴重毀損1人短暫失憶。（苗縣消防局提供）

國道3號深夜4輛車撞1團，車輛嚴重毀損1人短暫失憶。（苗縣消防局提供）

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