控民進黨苗栗主委選舉違規多 羅貴星蒐證狀告中央

羅貴星指出，投票過程出現遊覽車載送黨員、投票所正門口拉票、選務人員未依規定待在投票所內等諸多違規，已蒐集相關證據送交黨中央處理。（資料照，記者鄭名翔攝）

2020-05-24 19:55:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨苗栗縣黨部主委選戰此次空前激烈，3人參選創史上最多，而最終由縣黨部評議委員召集人李貴富以14票之差，險勝黨籍縣議員羅貴星；但羅貴星陣營指出，投票過程出現遊覽車載送黨員、投票所正門口拉票、選務人員未依規定待在投票所內等諸多違規，已蒐集相關證據送交黨中央處理。

民進黨苗栗縣黨部現任主委杜文卿兩任屆滿，由子弟兵、曾任黨部主委、前縣議員的李貴富接棒，面對現任議員、去年參選苗栗 海線立委的羅貴星強勢挑戰；由於今年初的總統、立委選戰中，民進黨雖大獲全勝，但於苗栗再度落敗，選後黨內批評檢討聲浪不斷，更劍指杜文卿須扛最大責任，此次選戰便被外界視為「杜系」與「非杜系」之爭。

而今日黨員出席投票踴躍，投票率高達8成，最終李貴富以611票險勝羅貴星的597票；但羅貴星於臉書PO文表示，選舉過程出現以遊覽車載送黨員、在投票所正門口直接拉票、選務人員未依規定待在投票所內等違規行為，「種種誇張行徑，讓貴星不得不忍痛，將相關的證據送交黨中央，以維護選舉的公平、公正。」

民進黨苗栗縣黨部執行長王正皓表示，苗栗縣共有竹南鎮、苗栗市、苑裡鎮3處投開票所，並未發現現場明顯拉票等違規情形，後續待彙整資料再進一步了解，而羅貴星所提指控，相關證據將送黨中央，由中執會討論。

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