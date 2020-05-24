疫情趨緩 竹南媽祖53庄遶境10/31至11/2復辦

竹南媽祖聯合遶境五十三庄將於國曆10月31日至11月2日復辦。（記者鄭名翔翻攝）

2020-05-24 16:19:40

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣傳統宗教盛事「竹南媽祖聯合遶境五十三庄」，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響延期，隨著疫情趨緩，今竹南鎮長方進興、后厝龍鳳宮、中港慈裕宮再向媽祖擲筊請示後，將於國曆10月31日至11月2日復辦，方進興表示，屆時仍視防疫規定進行人數控管，希望慶典順利進行。

相隔22年、去年盛事重現的竹南媽祖聯合遶境53庄，今年原定於5月1至3日登場，但考量防疫，全國各地的大型宗教活動紛紛延期或取消，竹南鎮公所於3月與各宮廟商討後，決議延後辦理。

至今本土已連42天0確診，中央疫情指揮中心日前也宣告，在遵守防疫新生活運動的前提下，各宗教活動可陸續恢復舉辦；方進興偕同各廟方人員，今至后厝龍鳳宮向媽祖擲筊請示，擇定於國曆10月31日至11月2日（農曆9月15至17日）3天舉辦。

方進興表示，確定復辦日期後，辦理形式仍將依中央防疫規定，謹守安全社交距離、洗手消毒、加強健康管理等原則，擬採人數控管，且因延期故遶境陣頭、宮廟轎班將有調整，細部內容將再與各界討論後公告。

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中港慈裕宮主委陳萬典向媽祖擲筊請示，擇定復辦日期。（記者鄭名翔翻攝）

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