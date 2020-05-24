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首頁　>　苗栗縣

推銷後龍西瓜出新招 鎮長攜手許富凱拍微電影

許富凱（左）與後龍鎮長朱秋隆（右）到鎮內知名景點好望角取景，推銷在地沙甜滋味的西瓜。（記者鄭名翔攝）

許富凱（左）與後龍鎮長朱秋隆（右）到鎮內知名景點好望角取景，推銷在地沙甜滋味的西瓜。（記者鄭名翔攝）

2020-05-24 14:51:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕配合武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，苗栗縣後龍鎮公所調整年度西瓜節盛事，改由鎮長朱秋隆粉墨登場，與知名歌手許富凱演出微電影，以溫馨故事行銷在地優質農產，並於6月6、13日分別在苗栗市貓裡喵親子公園、頭份市尚順廣場舉辦快閃活動，邀請民眾品嚐口感沙甜的後龍西瓜。

後龍鎮為苗栗縣西瓜的主要產地，種植面積達161公頃，年產量近千萬斤，不僅外型又圓又大，口感沙脆味甜多汁，深受消費者喜愛，歷年逢產季，鎮公所皆會舉辦大型西瓜節活動，但今年受疫情影響，公所改以微電影搭配快閃促銷，兼顧防疫及農產推廣。

劇中許富凱為尋找阿嬤記憶中充滿青春及愛戀滋味的甜蜜西瓜，來到後龍，遇上朱秋隆飾演的計程車運將，開始一段溫馨有趣的旅程。

拍攝過程中，許富凱對朱秋隆自然流暢的演技印象深刻，笑稱他是「被鎮長耽誤的演員」，更大讚後龍西瓜口感沙軟香甜，堪稱夏天最棒消暑聖品；首次跨界當演員的朱秋隆則說，在許富凱高知名度的加持下，必能讓更多人愛上後龍西瓜。

此外，公所將於6月6、13日，分別在貓裡喵親子公園、尚順廣場舉辦「西瓜遊樂園」，除了有趣味遊戲外，代言人許富凱也將於13日亮相，與民眾一同大嗑西瓜，而購買後龍西瓜還可掃描上頭的防偽標章QRcode，便有機會抽得市價1萬8000元的空氣清淨機，歡迎鄉親支持優質農產。

知名歌手許富凱（左）與後龍鎮長朱秋隆（右）合拍微電影，為後龍西瓜宣傳。（記者鄭名翔攝）

知名歌手許富凱（左）與後龍鎮長朱秋隆（右）合拍微電影，為後龍西瓜宣傳。（記者鄭名翔攝）

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