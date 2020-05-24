徐國勇視察苗栗聯大路周圍排水工程 要求如期完工重品質

內政部長徐國勇（左一）視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，了解內徑一點五公尺的大排水管。（記者張勳騰攝）

2020-05-24 13:09:29

［記者張勳騰／苗栗報導］行政院內政部長徐國勇今天視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，指示營建署要如期完工，並注重工程品質；徐國勇指出，這項工程完工後，將有效改善苗栗市南苗地區淹水情況；他也承諾，未來苗栗縣推動地方建設，中央會與苗栗縣站在一起。

營建署指出，苗栗市南苗地區遇有颱風豪雨，地表逕流依地勢由西南側山坡匯流而下，經市區雨水下水道排入田寮排水，由於排水路容量不足，常造成南苗地區淹水，再加上聯大路開通後與台13線上邊坡逕流量，更加劇道路側溝負擔，致積水漫溢至路面，已影響交通安全，因此苗栗縣政府向營建署提出施設排水改善工程。

徐國勇今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，前往視察該工程並聽取簡報，然後前往工區了解施工情形。

營建署指出，此改善工程由營建署補助3億4100萬元，分二標執行，全長1780公尺，從聯合大學第一校區聯大路口，沿校區西側再轉後汶公路，最後排入後龍溪，第一標工程經費1億4600萬元，今年4月完工；第二標工程經費1億9500萬元，去年7月底開工，預計明年5月完工，工程採地下推進工法施工，將交通衝擊減至最小。

徐國勇指出，聯大路周圍地區排水改善工程完工後，將改善台13線豪大雨時積淹水情形，並減輕南苗區域排水排洪負擔，降低市區淹水威脅，有效改善苗栗市的水環境。

徐耀昌指出，內政部補助苗栗縣雨水及污水下水道及區域排水改善工程經費，已超過25億元，感謝內政部全力支持，未來頭份市等排水改善工程，也期盼內政部能繼續支持。

徐國勇表示，苗栗縣有好山好水，是全國旅遊的好景點，但苗栗縣資源貧乏，都市化建設不可否認較其他縣市吃虧，未來苗栗縣推動長照、托育及村里建設等，中央會與苗栗縣站在一起。

內政部長徐國勇（左二）與苗栗縣長徐耀昌（左一）視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，肯定及感謝施工人員辛勞。（記者張勳騰攝）

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