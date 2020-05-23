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台61線苗栗段區間測速撤單？ 縣警局長：可協助民眾申訴

台61線苗栗段的區間測速執法，經苗栗縣警察局行文給系統建置單位公路總局，建議暫停系統的測速資料產出後，獲公路總局同意，苗警5月1日起已不再開單。（資料照）

台61線苗栗段的區間測速執法，經苗栗縣警察局行文給系統建置單位公路總局，建議暫停系統的測速資料產出後，獲公路總局同意，苗警5月1日起已不再開單。（資料照）

2020-05-23 17:14:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線苗栗段的區間測速執法，經苗栗縣警察局行文給系統建置單位公路總局，建議暫停系統的測速資料產出後，獲公路總局同意，苗警已於5月1日起不再開單。苗栗縣議員關心用路人權益，詢問苗警能撤單？警察局長翁群能表示，裁罰機關是監理單位，不過警方可協助民眾申訴。

台61線彰化路段的區間測速系統出包，彰化警方撤銷3千多張罰單，因全台多個縣市建置有區間測速系統，引發民眾疑慮；台61線在苗栗縣通苑路段也有區間測速系統，議員鄭碧玉在議會總質詢提出此議題，請警察局說明。

翁群能答覆表示，經警察局整體審視後，認為民眾對區間測速照相尚有疑慮，為解除民眾的疑慮及維護執法的公信力，警察局以副簽，由縣長體察民瘼，建議建置單位公路總局養護工程處，暫停資料產出。

翁群能說，公路總局於收到警察局公文後，以最速件簽辦已同意停止資料產出，目前儀器仍在運作，但已沒有測速結果的資料產出，警方就沒有開單。

鄭碧玉追問，因攸關用路人權益，若區間測速系統有誤，警方是否會撤單？翁群能則回覆，之前資料產出，警察局已開了單，因撤銷罰單與否的裁決機關是監理單位，警察局可以協助民眾進行申訴，但須積極舉證區間測速機器有問題。

翁群能說明，苗栗路段的區間測速系統建置是在彰化路段之後，是較新系統，且彰化路段系統沒有第三方公正單位驗證，但苗栗路段系統，公路總局有請中山科學研究院進行第三方驗證，器材驗證上較之前設置的系統更完備，但為了解除民眾的疑慮及確定執法公信力，還是依民意從善如流，建議公路總局停止。

不過，翁群能也強調，在區間測速暫停期間，絕對不會造成執法的空窗期，警察局會定期不定時、不定點的利用移動式測速照相，來做相關違規的稽查取締，確保用路人的行車安全與順暢。

苗栗縣議員鄭碧玉（右）關心用路人權益，詢問苗警能否撤單？警察局長翁群能（左）表示，裁罰機關是監理單位，不過警方可協助申訴。（翻攝苗栗縣議會直播錄影）

苗栗縣議員鄭碧玉（右）關心用路人權益，詢問苗警能否撤單？警察局長翁群能（左）表示，裁罰機關是監理單位，不過警方可協助申訴。（翻攝苗栗縣議會直播錄影）

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