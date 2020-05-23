暖冬、雨少 全國唯一紅棗產專區農損達救助標準

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

2020-05-23 10:51:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業栽種區，但受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳，經公館鄉公所邀苗栗縣政府、苗栗農改場、公館鄉農會等會勘，農損超過20%，達天然災害救助標準，縣府已函文農委會辦理爭取。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，多年來，經農會、苗栗區農改場合作輔導標準化肥料與農藥管理輔導，並與農民契作、合作推動生產履歷認證，成為全國唯一的專業栽種區，年產量平均為100萬台斤，今年栽種面積近84公頃。

紅棗目前進入開花、著果期，但農友發現今年新長的枝枒特別短，相較開出的花也小， 很脆弱、容易落花，進而導致著果率不佳；農友說，往年這個時候，一串新冒枝枒上約可結果20多顆，但今年僅有一半左右。

鄉公所於21日邀縣府農業處、苗栗農改場及鄉農會到果園會勘，立委徐志榮住任秘書張勝祥、縣議員余文忠前往關心；農業處發現結果狀況確實不佳，表示初步統計農損超過20%，已達天然災害救助標準規定的20%，已函文農委會辦理爭取，依據救助辦法，每公頃可救助7萬5千元。

苗栗農改場作物改良課長賴瑞聲說，推測今年1、2月平均溫度相對較高，加上冬季雨水較少，使得休眠期缺少充足的水分，導致今年4月萌芽開花的情形不佳。

鄉農會總幹事古雪雲表示，前年鄉內紅棗異常豐收，產量是前一年度的120%，去年則異常地少，未料，今年又因延遲性花芽分化情形，導致結果率不佳；農會將視6月後期評估整理產量，再與產銷班討論收購價格。

紅棗不僅鮮果可直接食用，製成棗乾，更是國人食藥補不可或缺的食材，加上鄉農會開發酒、冰品、蜜餞、麵食、沾醬等多元紅棗加值商品，年產值超過1億元。

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

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