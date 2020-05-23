為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

暖冬、雨少 全國唯一紅棗產專區農損達救助標準

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

2020-05-23 10:51:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業栽種區，但受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳，經公館鄉公所邀苗栗縣政府、苗栗農改場、公館鄉農會等會勘，農損超過20%，達天然災害救助標準，縣府已函文農委會辦理爭取。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，多年來，經農會、苗栗區農改場合作輔導標準化肥料與農藥管理輔導，並與農民契作、合作推動生產履歷認證，成為全國唯一的專業栽種區，年產量平均為100萬台斤，今年栽種面積近84公頃。

紅棗目前進入開花、著果期，但農友發現今年新長的枝枒特別短，相較開出的花也小， 很脆弱、容易落花，進而導致著果率不佳；農友說，往年這個時候，一串新冒枝枒上約可結果20多顆，但今年僅有一半左右。

鄉公所於21日邀縣府農業處、苗栗農改場及鄉農會到果園會勘，立委徐志榮住任秘書張勝祥、縣議員余文忠前往關心；農業處發現結果狀況確實不佳，表示初步統計農損超過20%，已達天然災害救助標準規定的20%，已函文農委會辦理爭取，依據救助辦法，每公頃可救助7萬5千元。

苗栗農改場作物改良課長賴瑞聲說，推測今年1、2月平均溫度相對較高，加上冬季雨水較少，使得休眠期缺少充足的水分，導致今年4月萌芽開花的情形不佳。

鄉農會總幹事古雪雲表示，前年鄉內紅棗異常豐收，產量是前一年度的120%，去年則異常地少，未料，今年又因延遲性花芽分化情形，導致結果率不佳；農會將視6月後期評估整理產量，再與產銷班討論收購價格。

紅棗不僅鮮果可直接食用，製成棗乾，更是國人食藥補不可或缺的食材，加上鄉農會開發酒、冰品、蜜餞、麵食、沾醬等多元紅棗加值商品，年產值超過1億元。

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

公館紅棗於冬季休眠期受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年終於可以大吃荔枝 台中太平揪大家來採果
2020-05-23 07:34

今年終於可以大吃荔枝 台中太平揪大家來採果
甜度媲美西瓜 侯友宜力推淡水栗子南瓜
2020-05-20 15:57

甜度媲美西瓜 侯友宜力推淡水栗子南瓜
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
Produce of Taiwan！ 疫情後首批13公噸烏殼綠竹筍外銷加拿大
2020-05-12 15:09

Produce of Taiwan！ 疫情後首批13公噸烏殼綠竹筍外銷加拿大
立院三讀通過「農業保險法」 政府補助保費最高75％
2020-05-12 09:54

立院三讀通過「農業保險法」 政府補助保費最高75％
「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增

「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增
苗栗縣今日熱門
2020-05-16 12:36

台3線重機失控自摔 4名「追焦手」也遭殃

2020-05-16 14:08

車禍現場管制線外拍照 竟被員警警告不能拍照PO網

2020-05-16 14:22

母湯！苗縣男子酒駕撞倒電線桿 先送醫再送辦

2020-05-16 19:23

賽夏族民族議會 推薦3人出任原轉會委員等職

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播