苑裡蟲蟲危機！斜紋夜盜蟲肆虐 近30公頃休耕田受害

苑裡鎮斜紋夜盜蟲肆虐，近30公頃休耕田受害。（記者蔡政珉翻攝）

2020-05-22 19:21:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳品安與苑裡鎮民代表王建鑫近來接獲陳情，苑裡鎮不少休耕田地出現大量斜紋夜盜蟲，吃光休耕轉作的田菁，甚至飛到住宅附近，農民不堪其擾。苑裡鎮公所會勘發現，苑裡鎮目前將近30公頃休耕稻田受害，呼籲民眾多翻耕與浸水防治。

苑裡鎮公所說，苑坑里、田心里、中正里、舊社里與山柑里等地都傳出災情，斜紋夜盜蟲習慣以休耕稻田轉作的田菁與青皮豆為主食，之後會轉向附近菜園及瞄準水稻稻葉，目前較有效的防治方式為多翻耕田地，以及保持田區浸水。

斜紋夜盜蟲成蟲屬夜行性，幼蟲則喜歡群聚取食，喜愛啃食蔬菜等作物。

陳品安說，民眾指出，斜紋夜盜蟲連休耕田地附近菜園栽種的青菜都不放過，讓菜農欲哭無淚，有些斜紋夜盜蟲甚至侵入住宅附近，造成居民恐慌。

王建鑫說，他到陳情民眾的稻田與菜園會勘，光是人站在上面，身上就會出現數隻斜紋夜盜蟲，出入的居民必須隨時提防。

苑裡鎮公所說，往年一期稻休耕稻田面積約100公頃，今年因停灌獎勵，休耕稻田達到500公頃，推估接下來可能還會有災情傳出。

公所農業課強調，會多加宣導農民採取防治措施，若多次宣導不配合者，將取消今年一期稻休耕獎勵補助；明年一期稻作繳交公糧、休耕契作資格；取消明年二期稻休耕資格等，希望大家共同協力消滅害蟲。

電線桿也爬滿斜紋夜盜蟲。（記者蔡政珉翻攝）

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