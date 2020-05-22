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首頁　>　苗栗縣

男2度缺席教召 辯「被通緝躲警察」獲不起訴

連男2度無故不到教育召集，被苗栗縣後備指揮部依妨害兵役治罪條例送辦。（取自國防部後備指揮部臉書）

連男2度無故不到教育召集，被苗栗縣後備指揮部依妨害兵役治罪條例送辦。（取自國防部後備指揮部臉書）

2020-05-22 16:53:05

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗縣35歲連姓男子2度無故不到教育召集，被苗栗縣後備指揮部依妨害兵役治罪條例送辦；但連男稱，他因涉毒品案被通緝，為了躲警察離家，所以沒有收到教育召集令，並非故意不去教召。檢方調查屬實，對連男涉犯妨害兵役治罪條例一案，不起訴。

苗栗縣後備指揮部於2010年5月10日、2012年5月7日，先後寄發教育召集令到連男的戶籍所在地，通知連男到頭份市斗煥坪營區接受教育召集訓練，由連男的伯母簽收。但連男2度都未前往報到，被苗栗縣後備指揮部依違反妨害兵役治罪條例送辦。

連男坦承於2010年1月起，因為到他鄉鎮工作而未居住在住處，且當時他因涉嫌毒品案，被警方追緝，為避免讓警察找到，也未留聯絡電話，家人無法聯絡到他，因此無從知悉收到召集令，強調他離家並非故意逃避教育召集。

檢方調查，連男因毒品案執行未到，檢察官確實曾在2010年2月11日發布通緝連男，而發布通緝係以合法傳喚被告，並以被告拘提未獲為要件，而拘提也須到被告住居所地。

檢方認為，而這2次教育召集令發出時間點，是在發布通緝之後，連男早已離家，無從收受教育召集令，並非知悉接受教育召集令後才逃避。

檢方指出，妨害兵役治罪條例於2002年6月26日修正後，其中第10條第1項之規定，就本罪加入行為人之主觀要件，即「意圖避免召集處理」之犯罪構成要件，亦即行為人主觀上必須「意圖避免召集處理」，且居住處所遷移，無故不依規定申報，始犯前開之罪，倘行為人並無避免召集處理之意圖，即不得遽以該罪相繩。

檢方據連男供述及調查所得事證，認為連男並非故意逃避教召，應是涉毒品案為了躲避警察追緝才離開住所並失聯，因此未收受教育召集令，無法知悉應受教育召集之時間、地點，致未遵期報到並接受教育召集。

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