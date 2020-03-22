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首頁　>　苗栗縣

武漢肺炎》LINE轉發「頭份要淪陷」 婦人涉造謠遭送辦

鍾女於LINE群組內轉發未經查證的武漢肺炎疫情謠言，且出現「頭份要淪陷了！」等造成恐慌資訊，已涉違法遭法辦。（記者鄭名翔翻攝）

鍾女於LINE群組內轉發未經查證的武漢肺炎疫情謠言，且出現「頭份要淪陷了！」等造成恐慌資訊，已涉違法遭法辦。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-22 23:25:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有民眾於LINE群組內轉發未經查證的武漢肺炎疫情謠言，且出現「頭份要淪陷了！」等造成恐慌資訊，苗栗縣頭份警分局主動介入循線偵查，今傳喚發此訊息的54歲鍾姓女子到案，鍾女坦承轉傳友人資訊至公眾群組內，也不知此舉已觸法，警訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

鍾女在竹南某地方LINE群組內，傳送「第53例是竹北00的工程師、有竹南園區的工程師目前在00醫院隔離，所以病毒已來新竹、竹南了，大家要小心」、「目前在00醫院隔離的工程師是跟第53例00的工程師一起在德國工作6-7個月」及「苗栗第一例確診病例為苑裡人，跑到銀河路KTV唱歌，頭份要淪陷了!」等未經查證之訊息。

苗栗縣衛生局再度強調，縣內目前未再新增案例，隨意傳播、轉傳不實訊息已觸法，最重可罰300萬元；頭份警方獲悉後也主動介入偵辦，經透過LINE群組創辦人聯繫，傳喚發送訊息的鍾女到案說明。

鍾女向警方表示，該訊息是友人傳遞給她，自己轉發到公眾群組內沒想到會觸法，警方訊後仍依法函送法辦，並將持續追查謠言散佈源頭；警方也呼籲，防疫期間散佈不實資訊絕對嚴查，不讓假消息驚擾人心，請民眾勿因匿名發布而心存僥倖為之。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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